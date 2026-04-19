Curso con rápida salida laboral en Cipolletti: genera expectativas y abre inscripciones con cupos limitados

Lanzan una capacitación gratuita con rápida salida laboral. Dura tres meses y la inscripción será presencial. Hay pocos lugares.

El curso comenzará el lunes 27 de abril y tendrá una duración de tres meses.

El Municipio de Cipolletti anunció la apertura de inscripciones para un nuevo curso de barbería , una capacitación que apunta directo a la inserción laboral .

La propuesta está orientada a quienes buscan aprender un oficio con demanda creciente y posibilidades de generar ingresos propios.

La inscripción será presencial el viernes 24 de abril , de 11 a 12, en el comedor del barrio 2 de Febrero .

Desde la Oficina de Empleo advirtieron que los cupos son limitados, por lo que recomiendan asistir con anticipación.

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Cómo será la cursada

El curso comenzará el lunes 27 de abril y tendrá una duración de tres meses.

Las clases se dictarán los lunes y miércoles de 14 a 17, combinando práctica y formación técnica para facilitar una rápida salida laboral.

‍ Un capacitador con experiencia en la ciudad

La capacitación estará a cargo de Josias Ezequiel Riquelme, quien cuenta con trayectoria en formación laboral y participa desde 2022 en campañas solidarias de cortes de cabello para familias de la ciudad.

Más herramientas para conseguir trabajo

Desde el Municipio destacaron que estas iniciativas buscan fortalecer las capacidades de los vecinos, promoviendo la formación en oficios y el acceso al empleo.

El objetivo es claro: brindar herramientas concretas para mejorar las oportunidades laborales y fomentar la autogestión.

Cómo obtener más información

Para consultas, los interesados pueden comunicarse al 299-5789466 o escribir a [email protected].