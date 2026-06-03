"Nunca vi algo así": el impactante relato de Bomberos tras el desastre en el depósito de La Anónima

El jefe del cuerpo activo aseguró que nunca había enfrentado un incendio de semejante magnitud en 16 años de servicio. Más de 10.000 metros cuadrados quedaron destruidos.

La magnitud del siniestro obligó a desplegar un operativo sin precedentes en la ciudad.

La magnitud del siniestro obligó a desplegar un operativo sin precedentes en la ciudad. Estefania Petrella

El devastador incendio que arrasó el depósito de La Anónima en Cipolletti dejó una imagen difícil de olvidar. La magnitud del siniestro obligó a desplegar un operativo sin precedentes , con la participación de bomberos de distintas localidades del Alto Valle y Neuquén .

Así lo describió Gonzalo Cardozo , jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cipolletti, quien aseguró que se trató de un incendio excepcional por sus dimensiones y complejidad.

"Yo tengo 16 años de servicio aquí en Cipolletti y sí, es un incendio muy particular", afirmó durante una entrevista con LU5.

Más de 10.000 metros cuadrados envueltos en llamas

Cardozo explicó que el galpón afectado tenía una superficie cubierta superior a los 10.000 metros cuadrados y almacenaba una enorme variedad de materiales combustibles.

"Esa diversidad de materiales hizo que fuera un incendio muy particular", señaló.

La combinación de grandes dimensiones, distintos tipos de productos almacenados y la intensidad de las llamas convirtió al siniestro en uno de los mayores desafíos operativos para los bomberos de la ciudad en los últimos años.

El fuego fue controlado, pero el operativo continúa

Aunque el ataque directo al fuego finalizó cerca de las 22 del martes, todavía permanecen dotaciones apostadas en el lugar realizando tareas de vigilancia y control de focos residuales.

Desde Bomberos explicaron que no existe riesgo de propagación ni de que el incendio vuelva a tomar fuerza, ya que prácticamente todo el material combustible fue consumido.

INCENDIO GALPON LA ANONIMA DIA DESPUES ECP (37) Gonzalo Cardozo, jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cipolletti. Estefania Petrella

Sin embargo, continúan los trabajos de monitoreo debido a la presencia de pequeños focos que todavía generan humo.

El peligro ahora está en la estructura

Una de las principales preocupaciones es el estado del edificio. Según explicó Cardozo, el galpón quedó severamente dañado y existe riesgo de derrumbe.

"El techo quedó asentado sobre las cabreadas y las paredes están fisuradas, agrietadas y deformadas", detalló.

INCENDIO GALPON LA ANONIMA DIA DESPUES ECP (56) Bomberos continúan custodiando el sector del pavoroso incendio. Este miércoles comenzarán los peritajes que determinen cómo se inició el siniestro. Estefania Petrella

Por ese motivo, los bomberos no pueden ingresar al interior y esperan que disminuya la temperatura para que especialistas realicen una evaluación estructural completa.

Un esfuerzo que reunió a cuarteles de toda la zona

El jefe de Bomberos también destacó la colaboración de personal de Fernández Oro, Allen, Cinco Saltos, Neuquén y Centenario, además de bomberos retirados y aspirantes que se sumaron al operativo.

"Todo el personal del cuartel estuvo al cien por ciento trabajando", remarcó.

La emergencia coincidió además con el Día del Bombero Voluntario, una fecha que este año quedó marcada por uno de los incendios más impactantes que recuerde Cipolletti en el último tiempo.

Siguen los cortes y desvíos por el incendio que destruyó el depósito de La Anónima

El incendio que destruyó por completo el depósito del supermercado La Anónima en Cipolletti continúa generando complicaciones en la circulación vehicular. Este miércoles 3 de junio permanecen vigentes los desvíos preventivos sobre calle Tres Arroyos, desde Toschi hasta Águeda A. de Medela.

Desde la Dirección de Protección Civil informaron que las restricciones se mantienen por cuestiones de seguridad mientras avanzan las tareas en el sector afectado.

Ante la continuidad del operativo, se solicita a los automovilistas circular con máxima precaución y respetar los desvíos señalizados por el personal de tránsito.

Las autoridades municipales recomiendan evitar la zona afectada y optar por recorridos alternativos hasta que finalicen las tareas de emergencia.