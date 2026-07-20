Otra vez un choque en el puente: el Tren del Valle quedó fuera de servicio

Un camión chocó el puente ferroviario en la Ruta 151 y provocó la suspensión del Tren del Valle entre Neuquén y Cipolletti durante la mañana de este lunes.

Sin servicio en el Tren del Valle este lunes por un nuevo choque al puente ferroviario. (Foto: archivo)

El servicio del Tren del Valle comenzó la semana con complicaciones tras registrarse nuevas cancelaciones durante la mañana de este lunes, a raíz de un choque que afectó la infraestructura ferroviaria sobre la Ruta Nacional 151.

El incidente se produjo en las primeras horas del día, cuando un camión impactó contra el puente ferroviario ubicado sobre la traza nacional. Según las primeras informaciones, el vehículo involucrado se retiró del lugar tras el choque, sin que se lograra su identificación inmediata.

La situación fue advertida por personal de la empresa FerroSur, que dio aviso a las autoridades sobre los daños en la estructura. “Personal de FerroSur fue quien avisó que el puente estaba chocado”, confirmaron fuentes policiales a LM Cipolletti .

El camión impactó la estructura del puente a primera hora de este lunes y luego se retiró. (Foto: archivo)

Servicio interrumpido y usuarios afectados

Como consecuencia del impacto, la formación que une Neuquén con Cipolletti quedó fuera de servicio, lo que obligó a cancelar las frecuencias previstas durante la mañana. La interrupción genera inconvenientes entre los usuarios habituales, que dependen del tren para trasladarse entre ambas ciudades.

El Tren del Valle se ha consolidado en los últimos años como una alternativa clave para el transporte diario en el Alto Valle, especialmente para trabajadores. Cada suspensión del servicio impacta de manera directa en la dinámica cotidiana de cientos de pasajeros.

Tras el aviso inicial, se activaron los protocolos para evaluar el estado del puente ferroviario y determinar la magnitud de los daños ocasionados por el choque. Técnicos y operarios trabajan en la zona para establecer si la estructura presenta riesgos y cuándo podrá restablecerse el servicio.

Este tipo de incidentes no es aislado en la región, donde los puentes ferroviarios han sido escenario de reiterados choques por parte de camiones de gran porte. La problemática vuelve a poner en discusión la necesidad de mejorar la señalización y controles en puntos críticos.

Los usuarios del Tren del Valle no podrán viajar durante la mañana de este lunes. Estefania Petrella

Un servicio estratégico en debate

La interrupción del servicio se da en un contexto en el que el futuro del Tren del Valle se encuentra en plena discusión entre la Provincia y el Gobierno nacional. El sistema ferroviario es considerado estratégico para reducir la carga sobre las rutas y mejorar la conectividad regional.

En este sentido, el gobernador Alberto Weretilneck confirmó recientemente que se avanza en una serie de convenios clave para garantizar la continuidad y expansión del servicio ferroviario en el Alto Valle.

Avances para el traspaso a la Provincia

Según detalló el mandatario, existen tres acuerdos en proceso que involucran a distintos actores del sistema ferroviario. Uno de ellos es con la empresa FerroSur, para asegurar el uso de las vías, y se encuentra en una etapa avanzada de redacción.

El segundo convenio se trabaja con SOFSA, la operadora ferroviaria estatal, para sostener el servicio actual del Tren del Valle. En paralelo, se negocia con la Secretaría de Transporte de la Nación la concesión del ramal interurbano que conecta Chichinales con Plottier.

“Estamos en el intercambio de borradores y, cuando los equipos técnicos terminen, estaremos en condiciones de firmar”, señaló Weretilneck, quien anticipó que podría haber definiciones en el corto plazo.

Se espera el traspaso oficial del Tren del Valle a la provincia. Estefania Petrella

Prioridad en el transporte de pasajeros

El proyecto impulsado por la Provincia pone el foco en el transporte de pasajeros como eje central del sistema ferroviario. La intención es fortalecer el servicio para que sea una alternativa más eficiente frente al uso del automóvil particular y el transporte por rutas.

Desde el Gobierno provincial sostienen que el tren permite trasladar mayor cantidad de personas en menos tiempo, con costos más bajos y menor riesgo de accidentes. Esto lo convierte en una herramienta clave para la planificación del transporte en la región.

Infraestructura y desafíos pendientes

Sin embargo, el estado de las vías y la infraestructura continúa siendo un desafío. De acuerdo a evaluaciones recientes, el tramo entre Cipolletti y Plottier se encuentra en condiciones aceptables, mientras que sectores como el que une Roca con Regina presentan un mayor deterioro.

En este contexto, episodios como el choque registrado este lunes vuelven a exponer la fragilidad del sistema y la necesidad de inversiones sostenidas para garantizar su funcionamiento seguro y eficiente.