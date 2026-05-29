Inminente traspaso del Tren del Valle: evalúan vías y confirman la primera parada de la extensión

Río Negro, a través del Tren Patagónico, avanza en las gestiones para asumir el control del Tren del Valle. El objetivo es brindar el servicio desde Chichinales a Zapala.

El proyecto para que la empresa estatal Tren Patagónico asuma la operación del Tren del Valle ingresó en una etapa decisiva. Las autoridades provinciales y municipales confirmaron que ya se están evaluando las condiciones de la infraestructura ferroviaria y se definió que la primera ampliación del recorrido en el Alto Valle llegará hasta la ciudad de General Roca .

El intendente de Cipolletti , Rodrigo Buteler , mantuvo un encuentro de trabajo con Roberto López , presidente de Tren Patagónico , con el objetivo de coordinar las gestiones que el gobernador Alberto Weretilneck lleva adelante ante Trenes Argentinos .

La iniciativa busca evitar el cierre de un servicio que hoy arrastra severas complicaciones operativas, entre ellas los reiterados choques de camiones contra el puente ferroviario.

Inspección técnica de vías del tren

Como parte de los avances concretos en la transición, el personal técnico de la empresa rionegrina completó tres jornadas de relevamiento directo en la zona. "Vinimos con tres días de trabajo, recorrimos las vías de Neuquén, Plottier, estuvimos en los talleres de Ferrosur donde son los alistamientos de los coches. Planificando, viendo dónde vamos a tener talleres, dónde vamos a tener alistamientos propios", detalló Roberto López.

Respecto del estado de la infraestructura, el funcionario indicó que la firma ya se encuentra evaluando las condiciones de los rieles para proyectar los trabajos necesarios, dado que el sector neuquino requiere optimizaciones urgentes: "Vamos a trabajar porque las vías están en condiciones. En las vías de Neuquén hay que trabajar un poco, están (en condiciones de circular) en una velocidad muy baja y después voy a ir trabajando estación por estación".

ECP TREN El Tren Patagónico avanza las gestiones para hacerse cargo del Tren del Valle. Estefania Petrella

El plan de contingencia y expansión se estructuró en etapas claras, definiendo con precisión el alcance de la primera ampliación en el circuito interurbano. Según López, "la primera parte será firmar el traspaso, la segunda será mantener el servicio que hoy tienen Cipolletti y Neuquén y extenderlo por lo menos hasta Roca". Si bien la meta final de la provincia incluye solicitar las vías hasta Chichinales, Plottier y Zapala, la prioridad inmediata de conectividad ya está establecida.

Plazos e impacto en el transporte local

La transferencia del servicio se encamina a concretarse a corto plazo dentro de este año. "Estamos con vista de que la firma del traspaso tiene que ser el fin de junio, los primeros días de julio. estamos trabajando muy firme, tengo reuniones con autoridades dentro de 15 días", anticipó el presidente de la firma estatal, quien además ratificó de forma contundente los plazos: "El traspaso se tiene que hacer este año, el traspaso no va a pasar mucho más que justo junio a julio, se tiene que hacer este año".

Para garantizar la viabilidad del proyecto, se avanzaron reuniones con la empresa operadora actual y con la concesionaria de las vías, Ferrosur, coordinando tareas junto al Ministerio de Transporte. López llevó tranquilidad a las familias ferroviarias al señalar: "Estamos trabajando para conservar al personal, estamos viendo que personal es importante para lo que queremos".

La primera parada de la extensión del Tren del Valle será en Roca 1

Por su parte, Buteler destacó la relevancia estructural del ferrocarril frente al saturado tránsito vehicular de la región. "Todos sabemos que hay alrededor de 90.000 autos que conectan Cipolletti con Neuquén hoy. No tengo los números del tránsito Cipoletti-Roca, pero la cantidad de gente que circula para trabajar, para estudiar, para visitar familiares es realmente abismal", argumentó el intendente.

Finalmente, el jefe comunal contrapuso el beneficio del tren frente a las deficiencias de la infraestructura vial: "Las rutas, al margen de que están sin terminar, como la Ruta 22, sabemos que siempre es más seguro andar en tren que en auto, más seguro y más económico. Necesitamos un tren de pasajeros como tienen todos los países desarrollado".