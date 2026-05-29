Río Negro adjudicó las áreas maduras Medianera y Rinconada–Puesto Morales a Geopetrol

El Gobierno de Río Negro oficializó la concesión de explotación por un plazo de 10 años, asegurando inversiones por más de 6 millones de dólares.

El Gobierno de Río Negro oficializó la adjudicación de las áreas hidrocarburíferas de Medianera y Rinconada–Puesto Morales . La medida fue dispuesta por el gobernador Alberto Weretilneck y otorga a la empresa Geopetrol las concesiones de explotación por un plazo de 10 años , contados desde la entrada en vigencia del contrato.

La medida fue oficializada tras la publicación del Decreto N° 548/26 en el Boletín Oficial y busca dar continuidad a la operación de yacimientos maduros, sostener la actividad económica vinculada al sector y preservar las fuentes laborales.

La adjudicación se concretó en el marco del Concurso Público Nacional e Internacional N° 02/25 , convocado por la Provincia para reactivar áreas hidrocarburíferas convencionales. El proceso recibió ofertas de Geopetrol Drilling S.A. , Petrolsur Energía S.A. y la UTE Titanium Energy S.A. – Emepa S.A. , y luego avanzó con la evaluación técnica y económica de las propuestas.

Condiciones excepcionales para yacimientos con historia

La secretaria de Hidrocarburos, Mariela Moya, destacó que la adjudicación “es una decisión estratégica para evitar la paralización de áreas con historia productiva, sostener la operación y cuidar el empleo vinculado a la actividad hidrocarburífera”.

“Son yacimientos maduros, con condiciones técnicas y económicas complejas. Por eso la Provincia diseñó un proceso que permita atraer operadores con capacidad real de inversión, continuidad operativa y compromiso con el desarrollo regional”, afirmó Mariela Moya.

Medianera y Rinconada–Puesto Morales son áreas convencionales con una larga trayectoria de explotación, iniciada en la década del 60. Su madurez productiva y el alto porcentaje de agua en los pozos reducen la competitividad de la explotación, por lo que la licitación contempló condiciones excepcionales, entre ellas una reducción de la alícuota de regalías al 6%.

area petrolera Río Negro avanza con las concesiones en "áreas maduras" de petróleo convencional.

El objetivo primordial es garantizar las inversiones necesarias para sostener la operación, preservar fuentes de trabajo, impulsar la participación de empresas locales y regionales de obras y servicios, avanzar en la remediación ambiental y adecuar instalaciones.

Inversiones para recuperar producción y fechas de inicio

El esquema de inversión comprometido por el nuevo operador detalla desembolsos específicos para cada uno de los bloques adjudicados. Para el área de Medianera, Geopetrol propuso un Plan de Continuidad Operativa de USD 605.000 durante los primeros dos años y un Plan de Desarrollo e Inversiones de USD 1.625.100 para los ocho años restantes de la concesión.

En tanto, en el bloque de Rinconada–Puesto Morales, el Plan de Continuidad Operativa asciende a USD 1.400.000 para los primeros dos años, mientras que el Plan de Desarrollo e Inversiones prevé USD 2.540.000 para el período restante.

La funcionaria provincial remarcó además que el nuevo concesionario tiene previsto iniciar operaciones el próximo 1 de junio, asegurando la continuidad laboral y respetando la antigüedad del personal afectado a cada área.

“Esta adjudicación marca un paso concreto dentro del rumbo energético de Río Negro. No se trata sólo de mantener pozos activos: se trata de cuidar trabajo, recuperar producción, ordenar áreas vencidas y generar condiciones para que la actividad convencional siga aportando al desarrollo provincial”, sostuvo la secretaria de Hidrocarburos.

area petrolera (1) Río Negro avanza con las concesiones en "áreas maduras" de petróleo convencional.

Regularización de concesiones y el futuro de Las Bases

Esta licitación pública es la primera que se realiza sobre concesiones de explotación que no fueron prorrogadas durante los años 2024 y 2025, y cuyos plazos se encontraban vencidos.

La Provincia avanzó con este procedimiento ante la caducidad o imposibilidad de prorrogar las concesiones existentes y la necesidad de garantizar la seguridad de las instalaciones, evitar la paralización productiva y seleccionar nuevos operadores con solvencia técnica y operativa.

Por último, el mismo Decreto 548/26 también declaró desierta la licitación correspondiente al área Las Bases, debido a que no se presentaron oferentes. Por este motivo, su administración quedará en poder de la Provincia de Río Negro.