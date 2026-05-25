Comenzó la obra de agua que beneficiará a 75.000 vecinos

El Gobierno de Río Negro inició los primeros trabajos para la nueva toma y planta potabilizadora que abastecerá a 30 barrios de la zona sur. El proyecto es financiado por la CAF.

En Bariloche se puso en marcha la obra de agua que beneficiará a 75 mil familias.

El Gobierno de Río Negro puso en marcha las tareas iniciales en la zona del lago Gutiérrez , para la obra de la nueva toma que permitirá mejorar y ampliar el abastecimiento de agua potable en la zona sur de Bariloche . Esta infraestructura de servicios está planificada para beneficiar de forma directa a más de 75.000 vecinos y vecinas pertenecientes a 30 barrios de esa sección de la localidad.

Las actividades operativas comenzaron con el movimiento de suelo, la apertura de trazas y el acondicionamiento del terreno específico donde se ejecutará la estructura de captación sobre el lago. Este despliegue representa el inicio concreto de un proyecto estratégico destinado a acompañar el desarrollo urbano, turístico y productivo de la ciudad mediante la expansión de su infraestructura básica.

La intervención de ingeniería civil está diseñada para producir un total de 24.000 metros cúbicos de agua por día , volumen que fortalecerá el sistema de provisión actual y elevará la calidad sanitaria del servicio en una región con alta demanda estacional y permanente.

El proyecto técnico integral comprende los siguientes componentes fundamentales:

La obra de toma de agua desde el lago Gutiérrez .

La edificación de una nueva planta potabilizadora.

La instalación de cisternas de almacenamiento.

El desarrollo de impulsiones y refuerzos estructurales sobre la red de distribución existente.

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A través de estos componentes, se busca otorgar mayor previsibilidad al crecimiento demográfico y habitacional de la localidad, robusteciendo las redes de servicios esenciales en áreas que registran una fuerte expansión de su población.

Financiamiento externo para la obra

Con respecto al inicio de las obras en el terreno, el Gobernador Alberto Weretilneck destacó que Río Negro "puso en marcha una obra histórica, consolidando el rumbo de crecimiento de Bariloche y mejorando la calidad de vida de miles de familias".

Asimismo, el mandatario provincial ponderó el alcance técnico e histórico de la inversión pública para el mediano y largo plazo de la región cordillerana. “Bariloche necesita infraestructura acorde a su crecimiento. Esta obra permitirá resolver problemas históricos de abastecimiento y garantizar agua potable para miles de familias”, señaló.

La ejecución y sustentación financiera del proyecto está a cargo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Los fondos externos son administrados y canalizados a través de la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE), respondiendo a la planificación de la administración pública provincial de priorizar la inversión en infraestructura sanitaria y servicios públicos esenciales.