Lo frenaron en un control, quiso escapar y terminó detenido tras atacar a policías

El operativo comenzó por una moto sospechosa y derivó en momentos de alta tensión, forcejeos y el secuestro del rodado.

El sospechoso fue reducido y trasladado a la unidad policial. Foto: Gentileza.

Lo que comenzó como un control preventivo en una estación de servicio de Cinco Saltos terminó convirtiéndose en un violento episodio policial durante la madrugada del sábado.

Todo ocurrió en la esquina de Brentana y San Lorenzo , donde efectivos que realizaban tareas de prevención detectaron a dos hombres sobre una moto Bajaj Rouser azul en actitud sospechosa.

Según informaron fuentes policiales, cuando los uniformados intentaron identificar a los ocupantes y solicitar la documentación del rodado, ambos reaccionaron de manera hostil y buscaron escapar del lugar.

En medio de la tensión, el conductor intentó arrancar la moto para darse a la fuga, aunque perdió el equilibrio y cayó junto al vehículo antes de lograr escapar.

El momento de mayor tensión

Durante el forcejeo ocurrió una situación que generó alarma inmediata: al hombre se le desprendió un objeto con apariencia de arma de fuego.

Por algunos segundos, la escena generó máxima preocupación entre policías y personas que estaban en la estación de servicio. Sin embargo, luego constataron que se trataba de una réplica plástica tipo pistola.

A pesar de ello, el clima siguió siendo tenso porque varias personas comenzaron a intervenir e intentaron entorpecer el procedimiento policial.

Refuerzo policial y secuestro de la moto

Ante la escalada de tensión, se solicitaron móviles de apoyo para reforzar la seguridad en el lugar y evitar que la situación pasara a mayores.

Finalmente, el sospechoso fue reducido y trasladado a la unidad policial, mientras que agentes de Tránsito Municipal secuestraron la motocicleta, que circulaba sin patente y con escape libre.

Criminalística trabajó en la escena

Por otra parte, personal del Gabinete de Criminalística realizó pericias en el lugar para avanzar con las actuaciones correspondientes.

El detenido quedó involucrado en una causa por atentado y resistencia a la autoridad, además de lesiones, tras el violento episodio ocurrido durante el operativo nocturno.