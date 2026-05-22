Detectan adulteraciones en un auto en Cipolletti y recuperan otro robado en Cinco Saltos

Dos procedimientos policiales permitieron incautar rodados con irregularidades. Uno circulaba con papeles falsos y otro tenía pedido vigente desde 2021.

En el marco de operativos de control y prevención, la Policía de Río Negro logró secuestra r este jueves dos vehículos que registraban pedido de secuestro vigente por causas de robo . Los procedimientos se realizaron en Cipolletti y Cinco Saltos , y en ambos casos se detectaron irregularidades que derivaron en el secuestro de los rodados y la intervención de la Justicia.

El primero de los hechos ocurrió en Cipolletti y tuvo como escenario la Ruta Nacional 151, a la altura del kilómetro 2,8, en cercanías de la rotonda del Tercer Puente . Allí, personal del Cuerpo de Seguridad Vial realizaba un control vehicular de rutina cuando detuvo la marcha de un Peugeot 2008 conducido por una mujer.

Durante la inspección, los efectivos detectaron inconsistencias en la documentación exhibida por la conductora. Puntualmente, observaron indicios de una posible falsificación en la cédula de identificación del automotor . Ante esta situación, profundizaron la verificación del vehículo y constataron además adulteraciones en distintos elementos identificatorios, como el chasis, los cristales y los stickers de seguridad.

Seguridad Vial Los controles de tránsito sobre los puentes de ingreso a la ciudad, se realizan de forma aleatoria y diaria.

Uno de los puntos clave del procedimiento fue el control de la oblea de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO). A través del escaneo del código QR, los uniformados lograron establecer que la información correspondía a un dominio que registraba pedido de secuestro vigente por robo desde mayo de 2025. El requerimiento había sido emitido por la Comisaría 4° de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires.

Frente a este panorama, se dispuso el secuestro inmediato del rodado, junto con la llave de ignición y toda la documentación presentada. La conductora quedó supeditada a la causa mientras se avanza en la investigación para determinar el origen del vehículo y las responsabilidades correspondientes.

secuestro cinco saltos peugeot El vehículo secuestrado en Cinco Saltos, tenía pedido de la policía de Centenario (Neuquén) desde 2021.

Cinco Saltos: hallan un auto abandonado con pedido de secuestro

Horas más tarde, un segundo procedimiento tuvo lugar en la localidad de Cinco Saltos, donde intervino personal de la Comisaría 7°. El operativo se inició alrededor de las 17:15, a partir de una alerta emitida por operadores del Centro de Monitoreo 911.

A través de las cámaras de seguridad, se detectó la presencia de un automóvil Peugeot 504 que se encontraba abandonado y sin dominio visible en la intersección de Avenida Roca y 25 de Mayo. Ante esta situación, efectivos policiales se dirigieron al lugar para verificar el estado del vehículo.

Al consultar los datos en el sistema de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor (DNRPA), se confirmó que el rodado tenía pedido de secuestro vigente desde el 1 de septiembre de 2021. El requerimiento había sido solicitado por la Comisaría 5ª de la ciudad neuquina de Centenario, en el marco de una causa por robo.

Mientras los uniformados realizaban las diligencias, un hombre se presentó en el lugar e intentó poner en marcha el automóvil. Según manifestó, lo había adquirido recientemente en la zona de Barda del Medio por un monto de $350.000. Sin embargo, no contaba con ningún tipo de documentación que acreditara la propiedad del vehículo.

Ante esta situación, el sujeto fue notificado por el presunto delito de encubrimiento, mientras que el Peugeot 504 fue secuestrado y trasladado a la unidad policial.