Violencia de género: operativos con policías agredidos y una mujer señalada por la Justicia

Dos hombres fueron detenidos por violar la restricción de acercamiento y amenazar a su expareja. Lo operativos tuvieron otros sorpresivos involucrados.

En un contexto regional marcado por las intervenciones ante situaciones de violencia hacia las mujeres , la Policía de Río Negro concretó la detención de dos hombres en diferentes localidades para evitar ataques a mujeres. Ambos episodios requirieron la actuación de la Justicia tras constatarse el incumplimiento de restricciones vigentes y agresiones físicas.

En el marco de las persistentes actuaciones institucionales frente a hechos de violencia hacia las mujeres en la región, las fuerzas de seguridad provinciales concretaron dos procedimientos de relevancia en las localidades de Villa Regina y General Enrique Godoy .

Ambos casos, tramitados de manera independiente por sus respectivas unidades jurisdiccionales, culminaron con la detención de los presuntos agresores y la correspondiente apertura de legajos judiciales bajo la intervención de los ministerios fiscales de turno.

Desobediencia judicial y doble imputación en Villa Regina

El primero de los hechos se registró en la ciudad de Regina, donde un hombre fue detenido en el contexto de una causa por desobediencia judicial. El procedimiento se originó a partir de una comunicación realizada por la Comisaría de la Familia local, vinculada a un legajo judicial que se encuentra actualmente en trámite.

A raíz de dicha alerta, se ordenó verificar de manera efectiva la presencia de una pareja en una vivienda ubicada sobre la calle Arraigada. Al arribar al lugar, la comisión policial constató que ambas personas se encontraban habitando bajo el mismo techo, pese a la plena vigencia de una orden judicial de restricción de acercamiento que pesaba sobre el hombre hacia su expareja.

policía villa regina La Policía de Villa Regina detuvo a un hombre que violó una restricción de acercamiento. La mujer que lo denunció también fue reprendida por la Justicia.

Ante la comprobación del incumplimiento, los efectivos policiales informaron de inmediato la situación a la fiscalía de turno, que dispuso la inmediata detención del sujeto. Posteriormente, el hombre fue trasladado a la unidad policial correspondiente, donde quedó formalmente imputado en la causa penal respectiva.

Asimismo, la mujer involucrada también resultó imputada por el quebrantamiento de la medida impuesta; no obstante, la Fiscalía resolvió no avanzar con su detención debido a que tiene a su cargo a dos hijas menores de edad, por lo que continuará el proceso en libertad mientras prosiguen las actuaciones judiciales.

Ataque, alerta vecinal y resistencia a la autoridad en General Godoy

Por otra parte, un violento episodio ocurrido esta semana en el barrio Ceferino de Godoy motivó una urgente respuesta del personal de la Subcomisaría 65, tras el pedido de auxilio de una mujer que era agredida por su pareja.

El incidente comenzó durante la noche del martes, cuando el implicado arribó al domicilio de la víctima, aparentemente en estado de ebriedad. Debido al evidente estado de alteración y la marcada agresividad que manifestaba el individuo, la mujer impidió su ingreso a la vivienda y procedió a alertar telefónicamente a los uniformados.

Al llegar al sitio, los efectivos policiales intentaron disuadir al sujeto y calmar los ánimos. Sin embargo, el hombre persistió en su conducta hostil, manteniendo de forma expresa su intención de atacar a la mujer y extendiendo las agresiones físicas hacia el propio personal policial. Ante este escenario, se procedió a su inmediata reducción y detención , siendo trasladado posteriormente a los calabozos de la dependencia local.

El reporte formal a la Fiscalía de turno derivó en la apertura de un expediente judicial caratulado como atentado y resistencia a la autoridad. En paralelo, y dada la naturaleza de las acciones desplegadas en la vía pública, se dispuso la correspondiente notificación al Juzgado de Paz local para dar inicio a una actuación por infracción contravencional, quedando el imputado a disposición de las autoridades pertinentes.