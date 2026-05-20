Río Negro: Ordenan análisis toxicológicos a todos los policías que están para ascender

La medida se instrumentará de manera obligatoria con los ascensos de los policías de este año. Apuntan a detectar consumo de cocaína y marihuana.

Los policías de Río Negro que están en condiciones de ascender deberán someterse a análisis para determinar si consumen drogas.

Los integrantes de la Policía de Río Negro que están en condiciones de ascender de jerarquía deberán cumplir entre los requisitos médicos un análisis toxicológico con el objetivo de verificar el posible consumo de drogas.

La medida , confirmada recientemente a LMCipolletti por fuentes de la jefatura de la fuerza provincial, ya fue comunicada por los canales oficiales a todas las dependencias del territorio. Trascendió que ni bien se dio a conocer la novedad , se generó conmoción entre el personal por lo inesperado de la decisión y el eventual alcance de sus consecuencias .

Aunque también fue ponderada porque beneficiaría el prestigio y la imagen del cuerpo policial frente a la mirada de la población . “Es lo mejor que nos puede pasar como institución y como sociedad”, sostuvo un oficial con alta responsabilidad en la zona del Alto Valle.

Análisis de sangre y orina a policías

El nuevo requerimiento, que ya se implementa con los cadetes que ingresan a las distintas academias de formación, se comenzará instrumentar a partir del próximo período de calificaciones, que definirán antes de fin de año los cambios de grados en el esquema institucional.

Por su inminencia, los efectivos deberán iniciar el trámite -que es de cumplimiento obligatorio- en el transcurso de las semanas venideras y consiste en la realización de un examen de sangre para medir el nivel de colesterol, glucemia y los demás registros que brinden un panorama general del estado de salud de la persona.

Pero además se incorpora el estudio de laboratorio que incluirá un análisis completo de orina para detección de psicofármacos y estupefacientes, puntualmente cocaína y marihuana.

patrullero fernandez oro El episodio reavivó el debate sobre los abordajes de crisis de salud mental. Archivo

La resolución establece que en el caso en que la evaluación arroje resultado positivo, deberá ser informado al jefe del uniformado para que se proceda con los pasos administrativos que correspondan y la eventual aplicación de los protocolos de contención.

No obstante, el involucrado tendrá la posibilidad de realizarse una contraprueba dentro de las 72 horas de plazo.

Condiciones para pasar de jerarquía

El trámite para ascender en la escala policial se inicia cuando el efectivo cuenta con los años de servicios establecidos para pasar a la siguiente jerarquía. Para ello debe cumplir con determinados parámetros referidos a la conducta y comportamiento laboral.

Pero además debe someterse a los exámenes médicos de carácter obligatorio en un establecimiento sanitario que puede ser del ámbito público o del privado, según se le asigne. Junto con los análisis de sangre y de orina para rastrear drogas que ahora tendrán que efectuar tanto hombres como mujeres, los hombres mayores de 40 años también deberán requerir un dosaje para la observación de la salud prostática.

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A esos estudios se agrega un electrocardiograma para vigilar la función cardíaca, más una evaluación psicológica en el Gabinete Psicosocial perteneciente a la fuerza.

Con posterioridad los resultados deberán ser enviados a la dependencia donde preste servicios el examinado, para así sumarlo a su expediente de calificación.

Esos informes luego deberán ser presentados al médico policial correspondiente a su unidad, quien deberá firmar un certificado con su conclusión profesional, que definirá la promoción o no a la siguiente jerarquía.