Llevaban un ternero faenado en una camioneta oficial de la Fuerza Aérea y los descubrieron en plena ruta

El vehículo pertenece al Ministerio de Defensa. Uno de los infractores es empleado de la Fuerza Aérea Argentina.

El operativo se realizó el viernes por la mañana sobre la ruta provincial 80. Foto: Gentileza.

Dos personas fueron sorprendidas transportando un vacuno faenado de manera irregular en la caja de una camioneta oficial perteneciente a la Fuerza Aérea Argentina .

El operativo se realizó el viernes por la mañana sobre la ruta provincial 80 , en inmediaciones del río Pichileufu , cuando efectivos policiales detuvieron la marcha de un utilitario sin identificación oficial visible .

Durante el control, los uniformados solicitaron la documentación del vehículo y constataron que la camioneta pertenece al Ministerio de Defensa de la Nación y forma parte de la flota oficial de la Fuerza Aérea Argentina.

El conductor del rodado es empleado de esa repartición federal y viajaba junto a un familiar.

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Transportaban un vacuno faenado en la caja

En la parte trasera del vehículo trasladaban un ternero faenado de aproximadamente 100 kilos, ya despostado.

Según manifestó el conductor, el animal provenía de un establecimiento rural de la zona y era llevado hacia Bariloche para consumo personal.

Detectaron varias irregularidades

El personal policial confirmó que los ocupantes infringían la normativa vigente sobre faena clandestina, incumpliendo lo establecido en la Ley Provincial 2534.

Además, detectaron otra irregularidad vinculada al traslado del animal, ya que el vehículo no estaba habilitado para transportar carne ni contaba con la certificación sanitaria correspondiente exigida por SENASA, en el marco de la Ley Nacional 22.375.

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Investigan las responsabilidades

Tras el procedimiento, se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades de los involucrados y establecer el alcance de las infracciones detectadas durante el operativo.