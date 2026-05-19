Escapó de un control de tránsito y cayó tras una persecución: qué resolvió la Justicia

Fue en un operativo policial entre Cipolletti y Fernández Oro. El conductor accedió a un acuerdo, con el cumplimiento de pautas de conducta.

El conductor de un Fiat Palio escapó de un control de tránsito entre Cipolletti y Fernández Oro. Zafó de la causa judicial con una probation.

El conductor de un auto que escapó de un control de tránsito fue imputado por el delito de “ resistencia a la autoridad” y debió enfrentar un proceso judicial que se extendió durante cerca de dos años, y que le costó el desembolso de dinero .

El operativo se registró la tarde del 20 de abril de 2024 en la Ruta Provincial 65 , entre Cipolletti y Fernández Oro, y estuvo a cargo de policías del Cuerpo de Seguridad Vial local con personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y efectivos de Canes y Toxicomanía .

Un Fiat Palio que no tenía chapa patente y pasó por el lugar alertó a los uniformados , por lo que le indicaron al conductor que estacionara en la banquina para proceder a la identificación personal y del rodado, como es habitual.

Aceleró y escapó

Sin embargo, cuando el efectivo se acercaba al rodado, el hombre aceleró y escapó a toda velocidad en dirección a la estación de servicios YPF de Fernández Oro, por lo que se inició una persecución con móviles de la fuerza que salieron con las sirenas encendidas, lo que generó una marcada conmoción entre los demás transeúntes.

A varias cuadras de distancia, en proximidades de avenida 1º de Mayo y el derivador a Ruta Nacional 22 lograron detener al prófugo.

El protagonista del raid, identificado como Axel Chanqueo, tras ser imputado el 7 de agosto del mismo año, tramitó y logró que le otorgaron la suspensión de juicio de la prueba, el mecanismo legal conocido como probation que permite a un acusado llegar al juicio con el cumplimiento de pautas de conducta con un plazo establecido.

En este caso, además de las reglas de rigor, como fijar domicilio, no cometer nuevos delitos ni consumir drogas ni alcohol, a Chanqueo le ordenaron que debía presentarse periódicamente en la Comisaría Tercera de Neuquén y pagar quince mil pesos para una institución educativa.

Ruta 65 Oro

En una audiencia realizada el 9 de marzo último el defensor Oficial Marcelo Caraballo pidió su sobreseimiento y lo fundamentó en que había cumplido con las medidas impuestas, y que también se había agotado el lapso de tiempo fijado. Además, destacó que los informes recientes indican que no registra otros antecedentes penales computables.

La fiscalía no planteó objeciones a lo requerido por el defensor, y avaló su requerimiento. Al momento de analizar, el juez Juan Pedro Puntel aceptó lo planteado por las partes y dictó el sobreseimiento del imputado. Sostuvo que se habían cumplido los requerimientos legales exigidos para estos casos. Asimismo dispuso regular los honorarios del Defensor.