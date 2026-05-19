El oscuro prontuario del detenido por el asesinato del comerciante de Bariloche

Es un sujeto que estaba prófugo de la Justicia de Chubut. Lo detuvieron cuando llegó al hospital de Bariloche con un balazo en un ojo.

Franco Alí González tiene un amplio prontuario delictivo en Chubut. Fue atrapado en Bariloche tras sufrir un balazo en un ojo. Sospechan que participó en el asalto en el que murio un comerciante.

El, hasta el momento, único detenido por el homicidio de Elías Miguel , el comerciante de Bariloche que murió tras sufrir un balazo en un asalto en su propia casa, ostenta un oscuro prontuario delictivo que lo llevó a la cárcel .

Se trata de Franco Alí González , de 40 años de edad y oriundo de la provincia de Chubut , quien fue demorado tras llegar en busca de asistencia al hospital local Ramón Carrillo de la ciudad cordillerana rionegrina con un balazo en uno de sus ojos .

Se presume que la herida la recibió cuando Miguel se resistió al atraco y hubo un cruce de disparos , que a él le costó la vida.

Elías Miguel comerciante Bche

Medios de la provincia chubutense informan que González apareció en Bariloche luego de que no regresara de una salida transitoria a una comisaría de Trelew, donde estaba detenido vinculado a causas por robos que habría perpetrado en esa ciudad y también en Comodoro Rivadavia. Pero tras recibir el beneficio que le permitía ir a su domicilio, no volvió a la unidad policial, como lo venía haciendo desde los últimos meses con autorización judicial, indica el diario Crónica de Comodoro Rivadavia.

Ante su ausencia, efectivos policiales fueron a buscarlo su casa, pero tras esperar unos 30 minutos de la hora en que debía regresar a la seccional Primera de Trelew, advirtieron que se había esfumado.

Con el correr de los días, las noticias lo ubicaron en Bariloche, donde quedó detenido en el marco de la investigación por el homicidio del comerciante Elías Miguel.

Estaba prófugo en Bariloche

Alí González tenía un pedido de captura activo emitido por la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia, tras haberse declarado su condición de prófugo de la Justicia de Chubut desde el mes de febrero del corriente año, cuando no regresó de un régimen de salidas autorizadas.

El sospechoso tiene antecedentes en Chubut por robos agravados por el uso de armas de fuego (asaltos) y por ser cometidos en poblado y en banda, y hasta un homicidio. En tanto que también fue noticia en abril de 2018, cuando escapó de la Alcaidía de Trelew. Además, habría integrado una peligrosa banda que desvalijó una casa en Rada Tilly, informó bariloche2000.com.

El ataque al comerciante rionegrino

El hecho delictivo registrado en Bariloche ocurrió este domingo alrededor de las 20:30, durante un asalto perpetrado en la vivienda de la víctima, ubicada sobre la calle Albarracín, casi Sarmiento.

De acuerdo con los primeros datos surgidos de la pesquisa, González y al menos otros tres sujetos que aún no fueron identificados irrumpieron en el domicilio de Miguel mientras cenaba con su esposa. Trascendió que habían sorprendido a la pareja tras violentar la puerta de entrada y que el objetivo era asaltarlos.

Sin embargo, Miguel habría extraído un arma de fuego y disparó contra los intrusos, secuencia en el que el chubutense había sido impactado con un balazo en la cara. Pero los ladrones también respondieron, hiriendo al dueño de casa en la zona abdominal. Pese a que fue trasladado a un centro asistencial, falleció horas después producto de la lesión.

En tanto que el supuesto agresor, herido con el balazo en el rostro, tuvo que requerir atención médica en el hospital público, donde la policía procedió a demorarlo tras recibir la alerta del personal médico. No se ha informa como se encuentra su estado de salud.