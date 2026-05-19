Le prohíben entrar a un supermercado de Cipolletti por un intento de robo a mordiscos

Ocurrió en La Anónima de la calle La Esmeralda. Un hombre quiso llevarse dos cortes de carne. Al ser descubierto le clavó los dientes al Policía que fue a detenerlo.

El local de La Anónima de la calle La Esmeralda fue escenario del hecho, en el que un hombre quiso robar carne y mordió a un policía.

Un hombre fue detenido luego de ser descubierto por los empleados de un supermercado de Cipolletti intentando robar carne. En su intento por escapar del lugar, lesionó a un agente de policía de un mordiscón. Le prohibieron acercarse al local mientras dure la investigación.

En una audiencia que se realizó este martes en la sede judicial penal de España y Urquiza, el hombre fue acusado por la Fiscalía por el delito de "hurto en grado de tentativa en concurso real con resistencia a la autoridad y lesiones leves", informó el Ministerio Público Fiscal.

El hecho ocurrió el sábado último alrededor de las 18 en la sucursal de La Anónima , ubicada sobre calle La Esmeralda y Colombia. Según relata la acusación fiscal, el imputado ingresó y se dirigió al sector de la carnicería, donde tomó dos cortes envasados y los escondió entre sus ropas. En total, el botín alcanzaba los 47.276 pesos .

Lo habían descubierto

Pero el supuesto cliente no se percató que la maniobra había sido advertida por el guardia de seguridad del local, quien alertó al Policía que se encontraba realizando trabajos adicionales en la firma.

Con ese dato, el uniformado interceptó al sujeto en el hall de entrada e impidió que se retirara. Además le pidió que entregara lo que tenía escondido entre sus prendas. Caso contrario, le advirtió, debería realizarle un cacheo.

Pero al proceder a identificarlo, el hombre se tornó violento e intentó escapar. Sin embargo el policía alcanzó a retenerlo, y se desató un forcejeo en el que el sujeto al quedar encima aprovechó para darle un mordiscón en el antebrazo derecho al uniformado, ocasionándole lesiones leves.

Góndola carne

El fiscal informó que el imputado cuenta con antecedentes penales computables; específicamente, el 13 de mayo de 2023 fue condenado a un año de prisión efectiva, sumado a otras investigaciones que se encuentran en desarrollo. En una de ellas se encuentra cumpliendo cargos de presentaciones semanales en una comisaría.

Como medida cautelar, el fiscal del caso solicitó una prohibición de acercamiento a no menos de 50 metros del local de calle La Esmeralda donde ocurrieron los hechos, con la finalidad de pacificar el conflicto.

La defensora oficial que asistió al imputado no realizó objeciones a los hechos relatados ni a la calificación legal. Tampoco rechazó la medida cautelar propuesta.

Tras escuchar a las partes, la Jueza de Garantías dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses. Además, dispuso la prohibición de acercamiento al supermercado por el mismo término.

Entró, comió y se iba con algo más

En tanto, en otro supermercado ubicado sobre la calle una mujer fue demorada por haber consumido mercadería en el interior y por intentar llevarse otros productos escondidos entre su ropa.

El incidente se registró el último lunes alrededor de las 17:30, y también intervino un policía que cumplía el servicio adicional, quien a su vez alertó el hecho a la Comisaría 32.

Ladrona La Anónima Alem

La acusada se encuentra en situación de calle, informaron fuentes policiales. Había quedado demorada a disposición de la Fiscalía de turno, que inició una causa por el delito de hurto.