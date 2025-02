Se llevó sin pagar un matambre de La Anónima pero la fiscalía lo perdonó

El Ministerio Público Fiscal decidió no avanzar con la acusación contra un hombre que había sido imputado por el robo de un matambre en un supermercado de Cipolletti. Tras recuperar la mercadería y ante la falta de antecedentes del acusado, la fiscalía consideró que no correspondía continuar con la persecución penal y solicitó la aplicación del criterio de oportunidad.

Tras fugas y corridas, el matambre fue recuperado

En la audiencia realizada el 12 de febrero de 2025, la fiscalía, representada por el acusador público, manifestó que correspondía aplicar el criterio de oportunidad en favor del sujeto. Explicó que el matambre había sido recuperado y devuelto al comercio, cuyo representante expresó que no tenía interés en continuar con la causa. ¿Perdió la cadena de frío?, no se explicó.

Además, la fiscalía destacó que V. no contaba con antecedentes penales y había cumplido con todas las obligaciones impuestas durante el proceso. Sobre la resistencia al arresto, señaló que el acusado no había causado lesiones y que el propio personal policial aceptó la decisión de no continuar con la investigación.

Justicia de Cipolletti

La defensa, a cargo de la defensora pública, Patricia Fernández, adhirió al pedido y resaltó que su representado no representaba un riesgo procesal.

Al momento de resolver, la jueza de garantías Agustina Bagniole recordó que el criterio de oportunidad es una herramienta de política criminal del Ministerio Público Fiscal, que tiene la potestad de evaluar qué casos llevar a juicio. En este caso, consideró que la postura de la fiscalía y de los afectados justificaba la extinción de la acción penal.