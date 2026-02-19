Operativo por extorsión en Cipolletti: drogas y municiones secuestradas
El allanamiento tuvo luga en horas de la tarde de este jueves. Agentes de la Comisaría 32 también secuestraron una vaina servida.
Un procedimiento policial realizado este jueves por la tarde en Cipolletti terminó con el secuestro de drogas, municiones y un teléfono celular, además se llevó adelante la detención de un joven de 20 años. El operativo se desarrolló en el marco de una causa por extorsión y contó con la intervención de la Justicia Federal.
El operativo tuvo lugar minutos después de las 17 y fue ejecutado por el personal de la Comisaría 32 que cumplió una orden de allanamiento vinculada al hecho investigado. Durante el procedimiento, los efectivos incautaron un teléfono celular iPhone 14 Pro Max, entre otros elementos hallados en el inmueble.
El secuestro de sustancias ilícitas, balas y un cartucho
Entre los objetos secuestrados se contabilizaron catorce cartuchos calibre .22 con inscripción “CBC”, un cartucho calibre .380 con la misma marca y una vaina servida calibre .45. El hallazgo de municiones quedó incorporado a la causa como material relevante para la investigación en curso.
Mientras se desarrollaba la medida judicial, los agentes detectaron la presencia de 50,1 gramos de una sustancia que arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína. Ante esta situación, se dio intervención a la Fiscalía Federal, que dispuso la imputación del morador de la vivienda por infracción a la Ley 23.737, con la colaboración del gabinete de Criminalística local y la Brigada de Toxicomanía.
