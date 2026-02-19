Policiales LMCipolletti extorsión Operativo por extorsión en Cipolletti: drogas y municiones secuestradas

Un procedimiento policial realizado este jueves por la tarde en Cipolletti terminó con el secuestro de drogas, municiones y un teléfono celular, además se llevó adelante la detención de un joven de 20 años. El operativo se desarrolló en el marco de una causa por extorsión y contó con la intervención de la Justicia Federal.

El operativo tuvo lugar minutos después de las 17 y fue ejecutado por el personal de la Comisaría 32 que cumplió una orden de allanamiento vinculada al hecho investigado. Durante el procedimiento, los efectivos incautaron un teléfono celular iPhone 14 Pro Max, entre otros elementos hallados en el inmueble.

El secuestro de sustancias ilícitas, balas y un cartucho Entre los objetos secuestrados se contabilizaron catorce cartuchos calibre .22 con inscripción “CBC”, un cartucho calibre .380 con la misma marca y una vaina servida calibre .45. El hallazgo de municiones quedó incorporado a la causa como material relevante para la investigación en curso.

WhatsApp Image 2026-02-19 at 20.51.33 El hallazgo de sustancias ilícitas motivó la intervención de la Brigada de Toxicomanía. Mientras se desarrollaba la medida judicial, los agentes detectaron la presencia de 50,1 gramos de una sustancia que arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína. Ante esta situación, se dio intervención a la Fiscalía Federal, que dispuso la imputación del morador de la vivienda por infracción a la Ley 23.737, con la colaboración del gabinete de Criminalística local y la Brigada de Toxicomanía. WhatsApp Image 2026-02-19 at 20.51.32 En el interior de inmueble se encontraron catorce cartuchos calibre .22 con la inscripción “CBC”, un cartucho calibre .380 con la misma marca y una vaina servida calibre .45.