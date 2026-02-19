Pese a las amenazas, ya se ven Therians en Cipolletti y crece la polémica: "Llegamos para quedarnos"

Un grupito de fanáticos se reunió en las últimas horas en un tradicional espacio verde de la ciudad y en las redes los liquidan. Y vos, ¿qué opinás?

Una imagen colorida e inédita. El grupito Therian compartió un momento agradable en un espacio público de Cipolletti.

Finalmente, tras tantas idas y vueltas, en las últimas horas se registró la primera expresión Therian en Cipolletti . No se debería hablar de juntada pues no hubo convocatoria previa y más bien parece haber sido algo espontáneo. Por lo pronto, se observó a un grupito de fanáticos en un tradicional espacio verde, aunque los chicos avisaron que no se trata de un hecho aislado y prometen ganar terreno en la ciudad: " Llegamos para quedarnos ", es la idea. La escena profundizó la polémica y acentuó las críticas de los detractores. Y vos, ¿de qué lado estás?

Gran sorpresa se llevaron quienes transitaban por el sector de la calesita en calle Fernández Oro , allí en la zona ferroviaria, y se encontraron con un grupo de Therians que disfrutaban un momento ameno sin molestar a nadie.

Gustos son gustos y los chicos no estaban haciendo nada malo aunque poco importó a las redes sociales y enseguida empezaron a llover los cuestionamientos y las burlas.

therian alto valle Los Therian llegaron para quedarse a Cipolletti.

Cabe recordar que la gran juntada Therian estaba prevista para el domingo pasado en la Plaza San Martín pero la misma fue pospuesta debido a las amenazas de muerte sufrida por los organizadores.

"Hola chicos, gracias por todo el apoyo que recibió esta cuenta. Pero debido a todas las amenazas de muerte que tuve tome una decisión para protegerme a mí y a toda nuestra comunidad de Cipolletti. Decidí que lo mejor va a ser suspender la juntada y no exponernos a ningún riesgo", expresó la administradora de la cuenta La Therian de Río Negro en TikTok.

Therian El triste comunicado que informó la cancelación de la juntada Therian.

"Realmente no entiendo. Está bien que por ahí no les agrade nuestra comunidad, pero amenazarnos con violencia e incluso la muerte... Somos solo adolescentes intentando disfrutar las cosas con la que nos sentimos cómodos. Gracias por todo el apoyo", agregó con indignación una de las responsables de la cuenta.

Qué es el fenómeno Therian según una psicóloga

Según explicó una psicóloga, las personas que se identifican como therians reconocen su condición humana, aunque expresen una conexión simbólica con animales como perros, lobos u otros. Caminan en cuatro patas con máscaras de animalitos en sus rostros.

“Hay personas que lo asumen como un juego, algo lúdico, incluso como un disfraz. Eso también existe”, indicó, y aclaró que en otros casos la identificación es más profunda, pero igualmente simbólica.

“Quienes se lo toman más en serio tienen esta vivencia subjetiva de identificación con lo que ese animal representa para ellos, pero siempre sin perder el contacto con la realidad”, insistió la profesional.

Una escuela de Therian genera polémica en el Alto Valle

Una publicación que comenzó a circular en redes sociales encendió una fuerte polémica en el Alto Valle de Río Negro y volvió a poner en el centro del debate a un fenómeno que hasta hace poco era desconocido para gran parte de la comunidad: los therians.

image

El disparador fue un anuncio que promocionaba una supuesta “Escuela de Therian” en la ciudad de Allen, donde se invita a participar de encuentros para aprender a “caminar, comportarse, saltar y ladrar como tu animal therian”, además de comunicarse mediante gruñidos, aullidos y otros sonidos animales. La convocatoria fija como punto de encuentro el Parque Integración, entre las 20 y las 21 horas, bajo el nombre “Fyrulais”, acompañado por imágenes de lobos, máscaras y una estética claramente animal.