Crisis en Allen: llevaron basura al despacho del intendente mientras está de licencia

En medio del delicado contexto que atraviesa la ciudad, la indignación de los vecinos expuso la falta de servicios frente a la oficina de Marcelo Román.

Este miércoles, la crisis que atraviesa Allen sumó un nuevo capítulo en medio de los reclamos de los vecinos ante la falta de servicios de recolección de residuos. En las últimas horas, el despacho del intendente, Marcelo Román , apareció repleto de residuos, mientras se encuentra de licencia.

En señal de protesta, depositaron bolsas de basura en el ingreso al despacho de Román , para exponer la grave crisis que atraviesa la ciudad.

La imagen es clara y muestra la delicada situación que padece la ciudad . Entre los desechos se observa a un perro comiendo basura, un reflejo de una gestión que no da respuestas a solo dos años de haber asumido.

Marcelo Román solicitó licencia por tiempo indeterminado

La semana pasada, El intendente de Allen, Marcelo Román solicitó licencia por tiempo indeterminado porque sufrió un accidente doméstico en su vivienda y las lesiones le impiden asistir a su despacho. El anuncio se dio en un contexto de paro municipal, protestas gremiales, renuncias dentro del gabinete y reiterados pedidos de dimisión al jefe comunal.

Según informaron medios locales, el mandatario sufrió una lesión en una de sus manos producto de un accidente doméstico, situación que le impide asistir a su despacho y desarrollar con normalidad las tareas de gestión. La herida que sufrió recibió atención médica y por recomendación de los profesionales, deberá guardar reposo y someterse a estudios para evaluar la evolución de la lastimadura.

La intendencia quedó a cargo de Cristina Bravo, secretaria de Hacienda

Ante esta situación, y mientras dure la licencia del jefe comunal, la intendencia quedó a cargo de Cristina Bravo, actual secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Allen, quien asumió de manera interina la conducción del Ejecutivo local. Desde el Gobierno municipal indicaron que se trata de una licencia preventiva y que Román retomará sus funciones una vez que reciba el alta médica.

El anuncio de Marcelo Román se da un contexto de conflicto prolongado con los gremios municipales SOYEM, ATE y UPCN que protagonizaron protestas en el exterior del edificio municipal. La carta oferta de incremento salarial de 1% semestral, la falta de acuerdos en la mesa paritaria, la ausencia del pago de ropa de trabajo y las denuncias por decisiones administrativas del Ejecutivo profundizaron el malestar entre los trabajadores.