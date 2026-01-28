Crisis municipal en Allen: el intendente Marcelo Román solicitó licencia por tiempo indeterminado

Marcelo Román sufrió una lesión durante un accidente doméstico, lo que impide que asista a su despacho. Una semana con renuncias en su gabinete, protestas de ATE y paro municipal de actividades.

El intendente de Allen , Marcelo Román solicitó licencia por tiempo indeterminado porque sufrió un accidente doméstico en su vivienda y las lesiones le impiden asistir a su despacho. El anuncio se da en un contexto de paro municipal, protestas gremiales , renuncias dentro del gabinete y reiterados pedidos de dimisión al jefe comunal.

Según informaron medios locales, el mandatario sufrió una lesión en una de sus manos producto de un accidente doméstico , situación que le impide asistir a su despacho y desarrollar con normalidad las tareas de gestión. La herida que sufrió recibió atención médica y por recomendación de los profesionales, deberá guardar reposo y someterse a estudios para evaluar la evolución de la lastimadura.

Ante esta situación, y mientras dure la licencia del jefe comunal, la intendencia quedó a cargo de Cristina Bravo , actual secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Allen, quien asumió de manera interina la conducción del Ejecutivo local. Desde el Gobierno municipal indicaron que se trata de una licencia preventiva y que Román retomará sus funciones una vez que reciba el alta médica.

El anuncio de Marcelo Román se da un contexto de conflicto prolongado con los gremios municipales SOYEM, ATE y UPCN que protagonizaron protestas en el exterior del edificio municipal. La carta oferta de incremento salarial de 1% semestral, la falta de acuerdos en la mesa paritaria, la ausencia del pago de ropa de trabajo y las denuncias por decisiones administrativas del Ejecutivo profundizaron el malestar entre los trabajadores.

1768334651873-gabinete-allen El intendente Marcelo Román presentó recientemente su nuevo gabinete.

El rechazo al incremento salarial del 1% y comienzo del paro municipal

Desde el municipio sostienen que no existen recursos económicos disponibles y mantienen la oferta de aumento del 1%, propuesta rechazada tajantemente por los sindicatos. Tampoco prosperó el planteo gremial de un incremento del 50% semestral, lo que derivó en nuevas medidas de fuerza y en un paro de actividades.

En respuesta a ese rechazo, los sindicatos presentaron una contraoferta con dos alternativas: un 20% de aumento en un período de tres meses, o un 8% inmediato en febrero. Sin embargo, desde el Ejecutivo municipal reiteraron que no hay fondos disponibles para avanzar en ninguna de esas opciones.

lorena villaverde roman Marcelo Román y Lorena Villaverde.

La referente de ATE, Marcia Valenzuela, advirtió que el panorama municipal no muestra señales alentadoras. “Ya nos dijeron que desde la Secretaría de Trabajo que el Ejecutivo les informó que no había ningún tipo de ofrecimiento. Seguro van la reunión paritaria por una cuestión de formalidad y van a insistir con los mismos puntos que vienen planteando desde el inicio del conflicto”.

Denuncian que el Municipio no paga los aportes sindicales

Otro de los ejes del reclamo se relaciona con presuntos movimientos de funcionarios dentro del Ejecutivo municipal, que según los gremios, contradicen el argumento oficial de austeridad. En ese sentido, el traslado de Joana Moncada fue cuestionado al ser removida del área de Bromatología por una supuesta denuncia y designada como directora de Juntas Vecinales, un cargo que implicaría mayor utilización de recursos municipales.

silvina tronelli y roman Marcelo Román y Silvia Tronelli.

Por su parte, María Vázquez de SOYEN denunció que el municipio no estaría ejecutando la transferencia de los aportes sindicales correspondientes a los afiliados. Según explicó, los descuentos de efectúan en los recibos de sueldo, pero los fondos no ingresan a las arcas gremiales. Esta acción genera un fuerte perjuicio económico y aseguran que buscan deslegitimar la representación sindical.

Vázquez explicó que este conflicto no es únicamente salarial, sino que la falta de herramientas, condiciones dignas de trabajo, el pago de ropa laboral y la falta de incrementos salariales constituyen una crisis institucional, económica y política que atraviesa la gestión municipal de Allen.

alberto weretilneck - marcelo roman El intendente en una reunión con el gobernador Alberto Weretilneck.

“Faltan insumos, de indumentaria, de vehículos en condiciones. Las calles no se riegan porque no les pagan a los regadores desde julio del año pasado. La ciudad está destruida, pero no porque estamos de paro, sino porque la municipalidad está fundida", indicó Vázquez.

Ante este escenario de profundo conflicto, los sindicatos municipales anunciaron una nueva instancia paritaria que tendrá lugar mañana jueves 29 a las 10.00 horas en la Secretaría de Trabajo, aunque las expectativas de alcanzar un acuerdo continúan siendo bajas y las medidas de fuerza seguirán en las calles de Allen.