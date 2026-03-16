Trabajos de urgencia en la Ruta 151: intervienen un sector clave tras reclamos por peligrosos pozos

El operativo se realizó en el acceso al Puente Dique del Río Colorado, un punto clave de conexión entre Río Negro y La Pampa.

Un operativo de bacheo y acondicionamiento se llevó adelante en un sector crítico de la Ruta Nacional 151 , tras reiterados reclamos por el estado del asfalto en las inmediaciones del Puente Dique del río Colorado, un punto clave de conexión entre las provincias de Río Negro y La Pampa.

Los trabajos fueron impulsados por el municipio de Catriel , luego de un pedido realizado por la Policía Caminera de Río Negro , que advirtió sobre la presencia de pozos en el sector del puente que representan un riesgo para quienes circulan diariamente por la ruta.

Ante esta situación, la intendenta Daniela Salzotto dispuso el despliegue de un operativo para reparar y acondicionar el área.

El municipio de Catriel intervino tras los reclamos en la Ruta 151

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Si bien se trata de un tramo cuya jurisdicción corresponde a organismos provinciales y nacionales, el municipio decidió intervenir con recursos propios para brindar una respuesta rápida frente a un problema que afecta la seguridad vial.

Del operativo participaron equipos de la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Medio Ambiente y Protección Civil, que realizaron tareas de bacheo, limpieza y mejoras en el sector del destacamento policial y sus alrededores.

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Desde el municipio destacaron que la intervención busca mejorar las condiciones de circulación en un punto estratégico del corredor vial y reafirmaron el compromiso de colaborar en acciones que contribuyan a la seguridad de quienes transitan por la región, incluso cuando se trata de sectores que no dependen directamente de la órbita municipal.

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Buscan declarar la emergencia vial en las rutas 151 y 22

A principios de este 2026, se conoció que el diputado nacional Marcelo Mango presentó un proyecto para declarar el estado de emergencia vial en la red nacional del Alto Valle rionegrino. La iniciativa, acompañada por otros legisladores de Unión por la Patria, propone un plazo de 365 días de emergencia para habilitar acciones excepcionales y urgentes que permitan atender la crítica situación de las rutas 151 y 22.

El texto plantea que los organismos competentes adopten medidas coordinadas para paliar las deficiencias actuales hasta tanto se diseñe un proyecto vial integral para la región. Entre los puntos centrales, se incluye la creación de una Comisión Especial de Emergencia Vial del Alto Valle en el ámbito del Poder Legislativo Nacional, con el objetivo de articular políticas que contemplen el tránsito de cargas, pasajeros, automóviles, motocicletas, bicicletas y peatones.

El proyecto también subraya el rol estratégico de estas rutas para la producción, el turismo y el desarrollo urbano, además de remarcar el impacto directo que tendría su mejora en la seguridad vial.