Obras de Vialidad Nacional generaron demoras en Ruta 151

Tras la lluvia, Vialidad Nacional realizó bacheo en la Ruta 151 y el tránsito volvió a resentirse rumbo al Tercer Puente.

En el transcurso de esta mañana, personal del detrito Río Negro de Vialidad Nacional, llevo adelante trabajos sobre la ruta 151. (Foto archivo)

Durante la mañana de este jueves, automovilistas que circulaban por la Ruta 151 en el tramo urbano de Cipolletti , con dirección al Tercer Puente, debieron armarse de paciencia. Las demoras en el tránsito estuvieron directamente vinculadas a trabajos de bacheo en frío que personal del Distrito Río Negro de la Dirección de Vialidad Nacional llevó adelante sobre la calzada, seriamente afectada tras las lluvias registradas en las últimas horas.

Las precipitaciones dejaron al descubierto nuevos pozos y agravaron deformaciones ya existentes, un combo que volvió a poner en evidencia el delicado estado de uno de los corredores más transitados del Alto Valle. Las tareas, que se realizaron con reducción de calzada y paso alternado, provocaron filas de vehículos y tiempos de espera prolongados.

Desde Vialidad Nacional confirmaron a LM Cipolletti que el operativo de este jueves forma parte de un esquema de intervenciones distribuidas entre distintos puntos críticos de las rutas 22 y 151 .

“Hoy se trabajó con bacheo en frío en la zona del puente y también se está calzando banquina entre los kilómetros 115 y 120. La semana que viene vamos a continuar con estas tareas en ese sector”, señalaron desde el organismo.

bacheo vialidad ruta 151 (1) Los trabajos incluyeron bacheo en frío sobre el puente ferroviario de Cipolletti. Gentileza

Además, explicaron que los puentes suelen deteriorarse con mayor rapidez luego de episodios de lluvia, por lo que las reparaciones “se ejecutan casi de manera inmediata”.

En paralelo, equipos técnicos avanzan con la preparación de material en otros tramos para sostener un ritmo de mantenimiento que, admiten, resulta insuficiente frente al nivel de desgaste acumulado.

Una solución provisoria en una ruta colapsada

Los trabajos de bacheo en frío representan una respuesta de corto plazo a un problema estructural. Conductores habituales de la Ruta 151 describen una traza marcada por hundimientos, grietas y parches que se multiplican con cada tormenta. El flujo constante de camiones, colectivos y vehículos particulares acelera el deterioro y convierte cada intervención en un paliativo temporal.

bacheo vialidad ruta 151 Luego de la lluvia, los trabajos se intensificaron sobre la calzada de la ruta nacional. Gentileza

Buscan declarar la emergencia vial en las rutas 151 y 22

En las últimas semanas, se conoció que el diputado nacional Marcelo Mango presentó un proyecto para declarar el estado de emergencia vial en la red nacional del Alto Valle rionegrino. La iniciativa, acompañada por otros legisladores de Unión por la Patria, propone un plazo de 365 días de emergencia para habilitar acciones excepcionales y urgentes que permitan atender la crítica situación de las rutas 151 y 22.

El texto plantea que los organismos competentes adopten medidas coordinadas para paliar las deficiencias actuales hasta tanto se diseñe un proyecto vial integral para la región. Entre los puntos centrales, se incluye la creación de una Comisión Especial de Emergencia Vial del Alto Valle en el ámbito del Poder Legislativo Nacional, con el objetivo de articular políticas que contemplen el tránsito de cargas, pasajeros, automóviles, motocicletas, bicicletas y peatones.

El proyecto también subraya el rol estratégico de estas rutas para la producción, el turismo y el desarrollo urbano, además de remarcar el impacto directo que tendría su mejora en la seguridad vial.

Ruta 151 El diputado nacional, Marcelo Mango solicitó declarar la emergencia en las rutas 22 y 151 de Río Negro. Archivo

El conflicto llegó a la Justicia

El reclamo por el estado de la Ruta 151 no es nuevo. Lleva casi dos años y se profundizó luego de que el gobierno nacional suspendiera inversiones previstas en gestiones anteriores. Ante la falta de respuestas, la Provincia de Río Negro, municipios del Alto Valle, pymes y cámaras empresariales impulsaron un amparo colectivo.

En octubre pasado, la Justicia Federal hizo lugar a esa presentación y responsabilizó al Estado Nacional y a la Dirección Nacional de Vialidad por el deterioro crítico del tramo que une Cipolletti con el límite con La Pampa. En su resolución, el juez interviniente remarcó que el organismo vial incumplió su obligación legal de conservación y advirtió que la inacción pone en riesgo la seguridad de miles de usuarios.

Desde Río Negro también se cuestionó que, pese al mal estado de las rutas, Nación continúa percibiendo el impuesto a los combustibles, fondos que por ley deberían destinarse a obras viales.