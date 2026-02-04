Una nueva marca china de lujo presentó cuatro autos en Argentina: precios y equipamiento

Se trata de una minivan, dos SUV y un sedán que ya están a la venta en el título nacional. Conocé cuánto cuestan y todas sus características.

La marca china desembarca en el país con cuatro modelos.

El mercado automotor argentino suma un nuevo actor de peso. Se trata de Arcfox , la marca premium de movilidad eléctrica del Grupo Baic . Desde la empresa confirmaron su llegada al país para diciembre , con una gama inicial de cuatro modelos que apuntan a distintos perfiles de usuarios y estilos de vida.

La marca china ARCFOX, parte de BAIC BluePark , la división especializada en nuevas energías del gigante automotriz , anunció su llegada a la Argentina. Su desembarco forma parte de una estrategia global de expansión que ya la llevó a operar en mercados como China, Europa y Japón .

Fundada en 2017, ARCFOX se especializa en vehículos eléctricos de alta gama , con foco en diseño, conectividad y eficiencia energética . Desde sus comienzos, trabajó junto a socios estratégicos de alcance global como Huawei (tecnología y conectividad) y Magna (ingeniería y desarrollo), dos actores clave de la industria automotriz.

Gracias a este respaldo, la marca se consolidó rápidamente: en 2024 superó las 80.000 unidades vendidas a nivel mundial, posicionándose como uno de los brazos más tecnológicos del Grupo BAIC.

Los cuatro modelos que llegarán al país

Para su debut en Argentina, ARCFOX trae cuatro vehículos 100% eléctricos, con autonomía extendida, equipamiento tecnológico y diseño moderno.

ARCFOX Kaola S: 33.800 dólares

Minivan compacta pensada para familias.

Autonomía: hasta 500 km (ciclo CLTC).

Batería LFP de 58,9 kWh.

Destaca por sus puertas corredizas, cabina digital con doble pantalla (10,25” tablero y 14,6” central) y paquete completo de asistencias a la conducción (ADAS).

ARCFOX T5: 39.600 dólares

SUV compacto tipo crossover.

Autonomía: hasta 660 km (CLTC).

Batería TPH de 79,2 kWh con carga rápida del 30% al 80% en 17 minutos .

Incluye head-up display con realidad aumentada, sensores de alta resolución, radar y ultrasonido.

ARCFOX T1: 29.500 dólares

SUV subcompacto urbano.

Autonomía: 650 km (CLTC).

Batería LFP de 93,6 kWh, carga rápida en 25 minutos.

Configuraciones FWD, RWD y AWD, pantalla central de 15,6”, control por voz y asientos calefaccionados y ventilados.

ARCFOX S5 – 39.800 dólares

Sedán sportback mediano orientado al confort y diseño.

Autonomía: 560 km (CLTC).

Batería LFP de 65 kWh, recargas rápidas en 30 minutos.

Equipamiento: pantalla táctil HD de 15,6”, sistema de sonido 7.1 con 15 parlantes, Apple CarPlay y diseño aerodinámico premium.

La apuesta de ARCFOX en Argentina

La llegada de ARCFOX refuerza la presencia de BAIC en el país y marca una nueva etapa para la marca en el segmento premium eléctrico. Con vehículos que priorizan tecnología, autonomía y diseño, la firma buscará captar a un público que valora innovación y movilidad sustentable, en un mercado local cada vez más electrificado.