Una nueva marca china de lujo presentó cuatro autos en Argentina: precios y equipamiento
Se trata de una minivan, dos SUV y un sedán que ya están a la venta en el título nacional. Conocé cuánto cuestan y todas sus características.
El mercado automotor argentino suma un nuevo actor de peso. Se trata de Arcfox, la marca premium de movilidad eléctrica del Grupo Baic. Desde la empresa confirmaron su llegada al país para diciembre, con una gama inicial de cuatro modelos que apuntan a distintos perfiles de usuarios y estilos de vida.
La marca china ARCFOX, parte de BAIC BluePark, la división especializada en nuevas energías del gigante automotriz, anunció su llegada a la Argentina. Su desembarco forma parte de una estrategia global de expansión que ya la llevó a operar en mercados como China, Europa y Japón.
Una marca joven china con respaldo internacional
Fundada en 2017, ARCFOX se especializa en vehículos eléctricos de alta gama, con foco en diseño, conectividad y eficiencia energética. Desde sus comienzos, trabajó junto a socios estratégicos de alcance global como Huawei (tecnología y conectividad) y Magna (ingeniería y desarrollo), dos actores clave de la industria automotriz.
Gracias a este respaldo, la marca se consolidó rápidamente: en 2024 superó las 80.000 unidades vendidas a nivel mundial, posicionándose como uno de los brazos más tecnológicos del Grupo BAIC.
Los cuatro modelos que llegarán al país
Para su debut en Argentina, ARCFOX trae cuatro vehículos 100% eléctricos, con autonomía extendida, equipamiento tecnológico y diseño moderno.
ARCFOX Kaola S: 33.800 dólares
-
Minivan compacta pensada para familias.
Autonomía: hasta 500 km (ciclo CLTC).
Batería LFP de 58,9 kWh.
Destaca por sus puertas corredizas, cabina digital con doble pantalla (10,25” tablero y 14,6” central) y paquete completo de asistencias a la conducción (ADAS).
ARCFOX T5: 39.600 dólares
-
SUV compacto tipo crossover.
Autonomía: hasta 660 km (CLTC).
Batería TPH de 79,2 kWh con carga rápida del 30% al 80% en 17 minutos.
Incluye head-up display con realidad aumentada, sensores de alta resolución, radar y ultrasonido.
ARCFOX T1: 29.500 dólares
-
SUV subcompacto urbano.
Autonomía: 650 km (CLTC).
Batería LFP de 93,6 kWh, carga rápida en 25 minutos.
Configuraciones FWD, RWD y AWD, pantalla central de 15,6”, control por voz y asientos calefaccionados y ventilados.
ARCFOX S5 – 39.800 dólares
-
Sedán sportback mediano orientado al confort y diseño.
Autonomía: 560 km (CLTC).
Batería LFP de 65 kWh, recargas rápidas en 30 minutos.
Equipamiento: pantalla táctil HD de 15,6”, sistema de sonido 7.1 con 15 parlantes, Apple CarPlay y diseño aerodinámico premium.
La apuesta de ARCFOX en Argentina
La llegada de ARCFOX refuerza la presencia de BAIC en el país y marca una nueva etapa para la marca en el segmento premium eléctrico. Con vehículos que priorizan tecnología, autonomía y diseño, la firma buscará captar a un público que valora innovación y movilidad sustentable, en un mercado local cada vez más electrificado.
