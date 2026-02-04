Denunció que la violó en una fiesta de cumpleaños, pero no lo quiso llevar a juicio

El relato del hecho, ocurrido en una ciudad del Alto Valle, es escalofriante. El hombre fue imputado por "abuso sexual con acceso carnal”. La víctima pidió cerrar la causa.

El caso de abuso y violación fue tramitado en los tribunales cipoleños. Pero la víctima pidió no avanzar con la investigación.

Una vecina de Fernández Oro denunció que un conocido la abusó sexualmente y la violó durante un festejo de cumpleaños de su hija que se realizó en su propia casa. La causa avanzaba a juicio, pero tuvo un final sorpresivo.

Los hechos, precisó la mujer, ocurrieron la madrugada del 8 de junio de 2024 , alrededor de las 5:30 , cuando el hombre identificado con las iniciales BIA entró al baño con ella, donde la sometió a manoseos por la fuerza tras trabar la puerta para que no pudiera escapar. Después le lastimó la boca a mordiscos , la agarró del cuello con violencia, le bajó el pantalón y la accedió carnalmente . El salvaje ataque finalizó obligándola a practicarle sexo oral.

BIA fue imputado por el delito de “abuso sexual con acceso carnal” el 11 de diciembre de 2024 y se encaminaba a ir a juicio.

No quería sentirse "revictimizada"

Sin embargo, en una audiencia realizada el 4 de diciembre del año pasado en los tribunales de Cipolletti la Fiscalía pidió el sobreseimiento del acusado porque la víctima, desde el inicio de la investigación, manifestó que no quería seguir con la causa. Aseguró que el proceso no haría más que “revictimizarla”.

La decisión que tomó la mujer la respaldaron profesionales que la atendieron. Un informe de una perito del Cuerpo de Investigación Forense indicó que la denunciante expresó que había iniciado un “proceso terapéutico”.

Lo mismo expresó una psicóloga que la trató, quien puntualizó que efectivamente, “no quería continuar con el trámite de la causa y que su voluntad era libre”.

Luego, la misma mujer lo ratificó en una entrevista realizada con la Fiscalía, en la que mantuvo su postura y su deseo de aplicar una salida alternativa. Puntualizó que “no quería avanzar hacia un juicio y contar a distintas personas” lo que había padecido. Incluso dijo que se encontraba en un momento especial de su vida, y que sería abuela.

A partir de la postura de la denunciante, la Fiscalía entendía que la solución acorde al caso era la aplicación de criterio de oportunidad, previsto en el Código Penal, y que correspondía resolver la extinción de la acción penal y el consecuente sobreseimiento de BIA.

Como era de prever, tanto el imputado como su defensa adhirieron a lo postulado por la Fiscalía.

Respetar la opinión de la víctima

Al momento de analizar el caso, la jueza María Agustina Bagniole resolvió avalar lo requerido por las partes y dictar el sobreseimiento. Explicó que es el Ministerio Público Fiscal el que “investiga y decide cómo resuelve cada una de esas investigaciones a partir de diferentes variantes”.

Destacó que en este expediente se decidió adoptar la solución de acuerdo a la voluntad expuesta por la denunciante.

“Se trata de una investigación en torno a un hecho de violencia de género y, como operadores judiciales, estamos obligados a tener en consideración esa opinión”, aclaró la magistrada. Valoró lo expresado por la psicóloga, que declaró que la mujer no evidenció “ningún tipo de condicionamiento” y que se manifestó con “opinión libre”.

“… que no está atravesada por circunstancias de alarma, que nos llevarían a posicionarnos en otro lugar”, sostuvo la jueza Bagniole. En el fallo declaró que el trámite “no afecta el buen nombre y honor que pudiera gozar el imputado”, como se lo exige el Código Penal.