Investigan la muerte de una mujer en el paraje El Manso

El cuerpo fue hallado este miércoles por la mañana. La mujer era buscada desde el martes a la tarde, cuando salió a pescar. Aun se desconocen las causas del deceso.

La mujer fue hallada en la costa del río Manso, entre Bariloche y El Bolsón.

Una mujer de 62 años, con domicilio en Buenos Aires, fue hallada sin vida este miércoles a la mañana, luego de estar desaparecida desde el martes a la tarde, cuando salió con la idea de practicar pesca en el río Manso .

Personal de la Comisaría 12 que trabajaba en El Manso lugar junto a bomberos, SPLIF y Protección Civil halló el cuerpo. Los equipos forenses de la fuerza provincial se trasladaron al lugar para trabajar sobre el cuerpo.

De acuerdo a la información que trascendió, la Policía de Río Negro inició este martes un rastrillaje en el paraje, luego de recibir una denuncia de parte de su pareja sobre su desaparición.

La búsqueda se postergó por la lluvia que se registra en el lugar y se retomó este miércoles a la mañana, momento en el que fue hallado el cuerpo.

El matrimonio estaba alojado en una cabaña aunque también tiene familiares en el centro de El Bolsón, con quienes había mantenido contacto en los últimos días.

El lugar del hallazgo de cuerpo de la mujer

El Manso es un paraje rural y comisión de fomento del Departamento Bariloche. Se encuentra en el Valle del Manso, donde lagos y ríos de aguas cristalinas bañan el bosque andino. Es un paraíso escondido a un costado de la Ruta 40 entre Bariloche y el Bolsón, donde reina el silencio y la cordillera de Los Andes se presenta como un telón de fondo omnipresente y encantador.

El paraje se encuentra a 28 kilómetros de El Bolsón y a 93 kilómetros de Bariloche.