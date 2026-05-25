Quién era el fotógrafo de Allen que murió mientras cubría una carrera en General Roca

Se descompensó mientras cubría una competencia deportiva en las bardas y murió camino al hospital.

La muerte de un fotógrafo durante una carrera de trail running generó una profunda conmoción este domingo en General Roca y Allen .

El hecho ocurrió mientras se desarrollaba el Sur Trail en la zona de bardas de Paso Córdoba , a la altura del kilómetro 124 de la Ruta Provincial 6 . Allí, un hombre se descompensó repentinamente mientras trabajaba tomando imágenes de la competencia.

La víctima fue identificada como Gerardo Damián Fernández , un reconocido fotógrafo allense de 55 años que solía participar en eventos y actividades sociales y deportivas de la región.

Según trascendió, Fernández estaba realizando una cobertura fotográfica de manera particular cuando sufrió una grave descompensación.

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El desesperado intento por salvarlo

Personal médico del SIARME, que se encontraba realizando la cobertura preventiva de la competencia, asistió rápidamente al fotógrafo en el lugar.

Debido a la gravedad del cuadro, fue trasladado de urgencia en código rojo al hospital Francisco López Lima de General Roca. Sin embargo, pese a las maniobras de reanimación, falleció antes de llegar al centro de salud.

Dolor y mensajes de despedida

La noticia impactó de lleno entre participantes de la carrera, organizadores, vecinos y allegados de Allen, donde Fernández era ampliamente conocido por su trabajo y su presencia constante en distintos eventos regionales.

Las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes de despedida y condolencias para su familia tras conocerse la trágica noticia.

Investigan las circunstancias del fallecimiento

Tras el hecho, intervino personal policial junto con la Fiscalía de turno, que trabaja para determinar las circunstancias de la muerte ocurrida durante la competencia deportiva.