Le dio alojamiento a su hermano y terminó denunciándolo por robarle el televisor

El acusado fue detenido tras un operativo policial. Tenía antecedentes y un pedido de captura vigente en Buenos Aires.

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado. Foto: Gentileza.

Lo que comenzó como una ayuda familiar terminó en un insólito caso policial en Bariloche . Un hombre fue detenido acusado de robarle el televisor a su propio hermano, quien lo había recibido en su casa tras llegar desde Buenos Aires .

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado en el barrio 2 de Abril, cuando la víctima denunció el faltante de un televisor de su vivienda ubicada sobre calle Jukic al 5000.

Tras la denuncia, efectivos de la Comisaría 42 realizaron recorridos preventivos por la zona y lograron ubicar al sospechoso .

El subcomisario Venegas explicó en medios locales que el acusado había llegado desde Buenos Aires y se encontraba alojándose en la casa de su hermano.

“El propio hermano venía de la ciudad de Buenos Aires, le dio unos días de hospedaje y cuando se fue, se había llevado el televisor”, detalló el jefe policial.

El dato que agravó la situación

Al momento de identificarlo, los efectivos descubrieron que el hombre tenía un amplio prontuario judicial y un pedido de captura vigente en Buenos Aires.

Según informaron desde la Policía, registraba antecedentes vinculados a delitos contra la propiedad, situación que fue inmediatamente comunicada al Ministerio Público Fiscal.

Quedó detenido e imputado

El acusado quedó detenido por el delito de hurto y durante la jornada se avanzó con la formulación de cargos. Además, desde la Fiscalía bonaerense confirmaron la existencia de causas judiciales pendientes en su contra.

Desde la Unidad 42 también informaron que durante el fin de semana hubo otras tres personas demoradas en distintos procedimientos realizados en Bariloche por averiguación de antecedentes.