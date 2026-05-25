Insólito: preso de una cárcel rionegrina avisó que se había tragado un paquete con drogas

El interno avisó al personal penitenciario que había ingerido estupefacientes, por lo que fue trasladado de urgencia al hospital.

El envoltorio que había tragado el preso de Viedma, y que luego expulsó junto con material fecal. Las pericias posteriores revelaron que era cocaína.

Un preso del Establecimiento de Ejecución Penal 1 de Viedma debió ser asistido de urgencia por personal médico luego de avisar que se había tragado un paquete con drogas y temía por su salud.

La versión era cierta , porque en el operativo de urgencia realizado de inmediato secuestraron una envoltorio con una cantidad no precisada de cocaína que defecó en una sala hospitalaria . Posteriormente en la misma prisión encontraron 35,9 gramos de ketamina.

La intervención se puso en marcha el sábado por la noche, luego de que un detenido alertara que se había ingerido una bolsa con estupefacientes. Frente al riesgo sanitario que representa este tipo de maniobras, los agentes activaron rápidamente el protocolo correspondiente y dispusieron su traslado al hospital Zatti para una evaluación médica inmediata, destacaron desde el gobierno provincial.

Drogas cárcel Viedma

Desde ese momento, efectivos penitenciarios mantuvieron una custodia permanente y un seguimiento minucioso del detenido mientras permanecía internado. Esa vigilancia terminó siendo clave para el hallazgo realizado a la mañana siguiente.

Cerca de las 11, el interno pidió dirigirse al baño del hospital y, al realizar sus necesidades fisiológicas, expulsó un envoltorio sospechoso oculto entre materia fecal. El personal penitenciario advirtió inmediatamente la situación y actuó con rapidez para preservar el elemento sin alterar la evidencia.

El procedimiento fue realizado bajo estrictas medidas de seguridad y resguardo de prueba. Los agentes aislaron el envoltorio y dieron intervención a la Fiscalía Federal competente, evitando que la sustancia pudiera perderse o ser manipulada.

Drogas dentro del penal

Pero el procedimiento no terminó ahí. Paralelamente, efectivos penitenciarios llevaron adelante una requisa dentro de la unidad carcelaria y detectaron otros envoltorios que contenían 35,9 gramos de ketamina. una sustancia utilizada en medicina y en veterinaria que en los humanos tiene poder alucinatorio, por lo que es consumida por adictos.

"El hallazgo reforzó las sospechas sobre maniobras de ingreso y circulación de drogas dentro del penal", se resaltó.

Drogas cárcel Viedma 3

La investigación ahora quedó en manos de la Justicia Federal, mientras continúan las pericias sobre las sustancias secuestradas. "El operativo volvió a poner en primer plano el trabajo de vigilancia, control y reacción del personal del Servicio Penitenciario Provincial, que logró detectar la maniobra y asegurar la droga sin que se registraran incidentes dentro del establecimiento", enfatizaron fuentes oficiales.

La mujer que fue atrapada en la cárcel de Cipolletti

El hallazgo de drogas en las cárceles rionegrinas se reiterado en los últimos años, lo que ha hecho que se refuercen las medidas de control, puntualmente con las visitas que reciben los presos. Un caso sorprendente ocurrió días atrás en el Establecimiento Penal de Cipolletti, donde una mujer fue sorprendida con un paquete de distintos tipos de drogas que intentó ingresar escondido en su cagina.

La acusada, de unos 40 años de edad, se había presentado a visitar a un sujeto que está preso en el lugar y al realizarse el control corporal encontraron que dentro de la vagina llevaba envoltorios con cocaína, marihuana y casi un centenar de pastillas de clonazepam, un medicamento que causa efectos narcóticos.

El procedimiento permitió secuestrar casi 80 gramos de estupefacientes, precisaron fuentes del organismo provincial, por lo que se dio inmediata intervención a la Justicia Federal.