Se escapó de una comisaría, lo buscaron durante horas y cayó cuando intentaba huir otra vez

El preso de 36 años fue recapturado tras un amplio operativo policial. Intentó huir por un baldío, pero terminó rodeado.

El hombre fue detenido luego de haberse fugado de la Subcomisaría 65°. Foto: Gentileza.

La intensa búsqueda policial desplegada en General Enrique Godoy terminó con la recaptura del preso de 36 años que se había fugado de la Subcomisaría 65° .

El operativo se extendió durante varias horas y movilizó a efectivos de distintas unidades , que realizaron rastrillajes, controles y recorridas en sectores estratégicos de la localidad para intentar dar con el evadido.

Los investigadores sospechaban que el hombre no había logrado salir de Godoy tras escapar de la dependencia policial. Por eso, concentraron la búsqueda en barrios periféricos, patios internos y sectores donde podía ocultarse o recibir ayuda.

Esa línea investigativa resultó determinante. Finalmente, los uniformados detectaron movimientos sospechosos en inmediaciones de las calles Raúl Espinoza y Bentacur, en el barrio Ceferino.

Intentó escapar otra vez

Cuando advirtió la presencia policial, el fugitivo volvió a intentar huir. Corrió hacia un terreno baldío buscando perderse entre los descampados, aunque el operativo cerrojo ya estaba montado.

Efectivos de la Subcomisaría 65° y de la Brigada Rural lograron rodearlo a pocos metros y reducirlo antes de que pudiera escapar nuevamente.

Tras la recaptura, fue trasladado otra vez a la dependencia policial, ahora también acusado por evasión y resistencia a la autoridad.

Por qué estaba detenido

El hombre permanecía con prisión preventiva desde mediados de mayo, acusado por una serie de robos de motos y una persecución policial ocurrida en Villa Regina.

Ese antecedente había generado preocupación tras conocerse la fuga, especialmente por el temor de que intentara abandonar la localidad antes de ser encontrado.

Cómo terminó el operativo

Finalmente, el trabajo coordinado entre distintas unidades permitió cerrar el operativo sin personas lesionadas y con el detenido nuevamente bajo custodia policial.

La recaptura puso fin a horas de tensión e incertidumbre en General Enrique Godoy, donde la fuga había generado un importante despliegue de seguridad.