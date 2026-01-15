Recapturaron a un reconocido asesino tras tres años prófugo en Cipolletti

Este jueves, un complejo operativo policial finalizó con la nueva detención de un hombre que llevaba tres años prófugo en Cipolletti . El operativo se dio en una vivienda de la calle Juan XIII al 700 en el que estuvo a cargo de la Brigada de Investigaciones. Lo atraparon mientras dormía.

Según informaron, se trata de Victorio Solís , más conocido como "El Paraguayo", quien había sido condenado a 15 años de prisión por el asesinato a tiros de Leonardo Crededio, apodado en el ambiente delictivo como Leo Godoy, en la noche del 15 de marzo de 2011.

Al momento del crimen, Crededio se encontraba prófugo tras escaparse del penal de General Roca. Se cree que el asesinato ocurrió durante un intento de comprar droga.

Cómo fue el operativo para recapturarlo

El procedimiento se llevó a cabo luego de tareas silenciosas en la zona. Mediante una orden judicial, los investigadores ingresaron a la vivienda de calle Juan XXIII y encontraron a Solís, quien se encontraba en una escondido en una habitación al fondo del terreno. Sin margen para escapar, fue recapturado.

El asesinato por el cual condenaron a Solís ocurrió en la noche del 15 de marzo de 2011 en Cipolletti. Alrededor de las 20 horas en una vivienda de calle Juan XXIII, el atacante efectuó un disparo de arma de fuego contra Crededio. La víctima, que iba con un acompañante, logró salir de la casa, subir a su moto, pero cayó desplomado a los pocos metros.

Estuvo prófugo tres años: se sacó la tobillera electrónica y escapó

El "Paraguayo" Solís había sido condenado en 2012 a 15 años de prisión. En 2019, le otorgaron salidas transitorias, pero tres años después decidió sacarse la tobillera electrónica que lo monitoreaba y se fugó.

En 2022, su defensor solicitó la libertad condicional ya que cumplía con los requisitos temporales. Sin embargo, ni el juez de Ejecución Lucas Lizzi ni la Cámara de revisión dieron el visto bueno. Luego de quitarse el dispositivo, Solís permaneció prófugo hasta la fecha. El 15 de Marzo del 2026 se agotaba su pena en la cárcel.