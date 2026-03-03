Una imprudencia habría causado la tragedia en la Ruta 143: quiénes eran las víctimas fatales

El accidente frontal ocurrió a la altura de Chacharramendi y murió una pareja. Un tercer vehículo, en la mira de la justicia.

Impactante imagen de los autos que protagonizaron la tragedia en la ruta 143.

La Pampa , Tierra del Fuego y toda la Patagonia están de luto por la tragedia de la Ruta 143 , que dejó dos muertos . El fatal accidente se registró en las últimas horas en el kilómetro 28 , en cercanías de Chacharramendi . En el brutal choque frontal entre dos vehículos que circulaban en sentidos opuestos perdió la vida un matrimonio fueguino de aproximadamente 65 años . Un tercer automóvil que habría sido el causante del siniestro pampeano está en la mira de los investigadores.

Los involucrados fueron un automóvil Toyota Etios y una camioneta Toyota Hilux que remolcaba un carro con dos caballos. Las víctimas fueron una pareja compuesta por un hombre y una mujer, ambos de aproximadamente 65 años de edad, oriundos de la provincia de Tierra del Fuego , ellos viajaban en el Etios.

En la camioneta Hilux circulaban un hombre y su hijo, residentes de la localidad de 25 de Mayo (La Pampa), quienes resultaron sin lesiones de gravedad.

image - 2026-03-03T150910.542 El automóvil en el que se trasladaban las víctimas fatales de la tragedia.

Según las primeras investigaciones y testimonios recogidos en el lugar, la hipótesis principal sugiere la intervención de un tercer vehículo. Se presume, según los medios pampeanos, que un automóvil aún no identificado se encontraba estacionado parcial o totalmente sobre la calzada.

La camioneta Hilux, destaca el portal La Pampa Noticias, al intentar esquivar este obstáculo, habría invadido el carril contrario, e impactó de frente contra el Etios que venía en sentido opuesto.

Operativo de emergencia en la zona de la tragedia

Tras el impacto, las dos personas que viajaban en el auto fueron asistidas por personal médico de la posta sanitaria de La Reforma y bomberos voluntarios. Fueron trasladadas de urgencia al Hospital Padre Buodo de General Acha, pero lamentablemente se confirmó su fallecimiento poco después de ingresar debido a la gravedad de las heridas.

La causa fue caratulada preventivamente como "Homicidio culposo por conducción de vehículo", bajo la órbita de la justicia local para determinar las responsabilidades definitivas.