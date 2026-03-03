Quemaron cubiertas frente a un Municipio por un joven desaparecido

Tiene 26 años y desapareció el 22 de febrero. Su familia denuncia pasividad en la búsqueda. La Policía informó que encontró rastros en un desagüe y en la costa del río.

Un joven de 26 años identificado como Kevin Hernández está desaparecido desde el último domingo 22 de febrero en Lamarque, y hasta el momento no se sabe nada de él. La Policía informó que lo buscan desde el momento en que se presentó la denuncia, pero los familiares dicen que no es suficiente la labor desplegada y cuestionaron la investigación.

El lunes por la noche un nutrido grupo de personas, entre familiares, amigos y vecinos, organizaron una protesta frente al municipio local para reclamar la aparición con vida de Hernández.

La manifestación, con bombos y aplausos , incluyó la quema de cubiertas , y se extendió durante toda la noche . Incluso esta mañana de martes continuaban en el lugar con el fuego encendido.

“Exigimos que mi sobrino aparezca”, expresó Sil Guentecol en un video que publicó en vivo en su Facebook, en la que relató su disconformidad con la tarea desarrollada por la Fiscalía y la Policía.

“Mi sobrino desapareció hace ocho días y en el pueblo no lo pueden encontrar. No hicieron los allanamientos que tenían que hacer ni investigaron lo que tenían que investigar”, sostuvo la mujer en tono crítico, deslizando que tienen datos sobre lo que ocurrió con Kevin.

La mujer sostuvo que le plantearon sus inquietudes al intendente Sergio Hernández y al jefe de la Comisaría 17, pero que no recibieron las respuestas esperadas.

“La Policía dice que no puede hacer nada, que dependen de la fiscal, pero no apareció nunca”, agregó.

La vecina resaltó que ellos no se quedaron con los brazos cruzados, sino que también colaboran en la búsqueda.

“Nos estamos caminando todas las chacras, no dormimos, ni comemos”, aseveró. Advirtió que esta crisis les genera temor por lo que pueda sucederle a sus hijos.

Perros de la Policía marcaron un desagüe y la costa del río

Este martes la Policía informó que continúa el "intenso operativo de búsqueda" para dar con el paradero de Kevin Hernández. Destacaron que desde que se radicó la denuncia, "se desplegó un amplio dispositivo policial que incluyó rastrillajes rurales, allanamientos en domicilios de familiares directos y el uso de perros adiestrados en distintos puntos de la localidad".

El operativo es coordinado desde la Comisaría 17 con la colaboración de unidades de Choele Choel, General Conesa y Pomona. Entre las medidas tomadas, mencionaron que se realizaron entrevistas a vecinos y recorridas en chacras, cementerio y casas abandonadas.

Los tres perros rastreadores marcaron rastros en dirección a un desagüe, lo que orientó gran parte de los esfuerzos hacia esa zona crítica. La búsqueda se extendió también a la costa del río, donde se intensificaron los rastrillajes con personal especializado.

La hipótesis por el joven desaparecido

Como parte de la investigación, se llevaron a cabo allanamientos en domicilios de familiares directos del joven. Allí se secuestraron objetos personales que refuerzan las líneas de investigación. Además, en distintos puntos del desagüe se hallaron elementos cortantes que fueron puestos a disposición del Gabinete de Criminalística.

Estos hallazgos constituyen indicios relevantes que permiten sostener la hipótesis de que el desagüe y la ribera del río son escenarios clave en la desaparición.

El operativo incluye la participación de más de una decena de agentes de la Unidad Regional IV, efectivos del COER, brigadas rurales y equipos de canes entrenados. Se utilizaron drones para monitoreo aéreo en sectores de difícil acceso, ampliando la cobertura de los rastrillajes. La coordinación entre distintas fuerzas demuestra el compromiso institucional y la magnitud del despliegue.

El Ministerio de Seguridad y Justicia, con el respaldo de la Fiscalía y el Poder Judicial, continúa con las tareas de manera activa. "La labor incansable de los equipos en terreno se mantiene concentrada en los sectores donde se obtuvieron los indicios más firmes: el desagüe y la costa del río", enfatizaron.