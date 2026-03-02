Empresas de Cipolletti apuestan fuerte: buscan sumarse al Régimen de Promoción Industrial

Firmas de la ciudad que amplían sus plantas o proyectan radicarse en el Parque Industrial buscan acceder a beneficios provinciales para potenciar inversiones y generar más empleo.

El objetivo fue recibir asesoramiento técnico sobre los beneficios e incentivos vigentes. Foto: Gentileza.

El movimiento empresario en Cipolletti no se detiene. Un grupo de firmas locales que están ampliando sus plantas o proyectan radicarse en el Parque Industrial dio un paso clave: se reunieron con la Secretaría de Áreas Industriales y Zona Franca para sumarse al Régimen de Promoción Económica e Industrial.

El dato no es menor: son empresas de la ciudad que buscan crecer, invertir y consolidarse en el entramado productivo local, apostando a beneficios e incentivos que ofrece la provincia para potenciar la inversión privada.

La reunión fue solicitada por compañías cipoleñas que atraviesan procesos de expansión para aumentar su capacidad productiva , y por otras que evalúan instalarse en el parque industrial.

Entre los rubros representados hubo una fuerte diversidad: energía solar, construcción, servicios para Oil & Gas, fabricación de aberturas, panificados, movimiento de suelo, sistemas de seguridad, informática y servicios industriales. Un mapa productivo amplio que refleja el crecimiento y dinamismo del sector privado local.

La secretaria de Áreas Industriales y Zona Franca, Soledad Ponce, destacó que el encuentro permitió brindar asesoramiento personalizado y acompañar a cada empresa en la identificación de los beneficios más adecuados según su actividad e inversión.

“Principalmente estaban interesados en el régimen de promoción económica e industrial. Explicamos cada beneficio y ayudamos a detectar cuáles se ajustan mejor a cada proyecto”, señaló.

Más empresas locales, más competitividad

Varias firmas ya iniciaron la formulación de sus solicitudes y otras analizan presentar sus proyectos. El objetivo provincial es claro: fomentar la radicación en parques industriales, ordenar el crecimiento urbano y generar sinergia entre actividades productivas.

Desde la Secretaría remarcaron que el contexto es favorable, especialmente en sectores vinculados a la energía, donde Río Negro se posiciona como una provincia competitiva.

Mientras tanto, en Cipolletti el mensaje es contundente: empresas locales buscan crecer y aprovechar herramientas para consolidar inversiones, en un escenario donde el parque industrial se consolida como uno de los motores del desarrollo económico regional.