El clima en Cipolletti

icon
20° Temp
32% Hum
Cipolletti
LMCipolletti empresas

Empresas de Cipolletti apuestan fuerte: buscan sumarse al Régimen de Promoción Industrial

Firmas de la ciudad que amplían sus plantas o proyectan radicarse en el Parque Industrial buscan acceder a beneficios provinciales para potenciar inversiones y generar más empleo.

El objetivo fue recibir asesoramiento técnico sobre los beneficios e incentivos vigentes. Foto: Gentileza.

El objetivo fue recibir asesoramiento técnico sobre los beneficios e incentivos vigentes. Foto: Gentileza.

El movimiento empresario en Cipolletti no se detiene. Un grupo de firmas locales que están ampliando sus plantas o proyectan radicarse en el Parque Industrial dio un paso clave: se reunieron con la Secretaría de Áreas Industriales y Zona Franca para sumarse al Régimen de Promoción Económica e Industrial.

El dato no es menor: son empresas de la ciudad que buscan crecer, invertir y consolidarse en el entramado productivo local, apostando a beneficios e incentivos que ofrece la provincia para potenciar la inversión privada.

Te puede interesar...

Inversiones en marcha y nuevas radicaciones

La reunión fue solicitada por compañías cipoleñas que atraviesan procesos de expansión para aumentar su capacidad productiva, y por otras que evalúan instalarse en el parque industrial.

Entre los rubros representados hubo una fuerte diversidad: energía solar, construcción, servicios para Oil & Gas, fabricación de aberturas, panificados, movimiento de suelo, sistemas de seguridad, informática y servicios industriales. Un mapa productivo amplio que refleja el crecimiento y dinamismo del sector privado local.

La secretaria de Áreas Industriales y Zona Franca, Soledad Ponce, destacó que el encuentro permitió brindar asesoramiento personalizado y acompañar a cada empresa en la identificación de los beneficios más adecuados según su actividad e inversión.

“Principalmente estaban interesados en el régimen de promoción económica e industrial. Explicamos cada beneficio y ayudamos a detectar cuáles se ajustan mejor a cada proyecto”, señaló.

Más empresas locales, más competitividad

Varias firmas ya iniciaron la formulación de sus solicitudes y otras analizan presentar sus proyectos. El objetivo provincial es claro: fomentar la radicación en parques industriales, ordenar el crecimiento urbano y generar sinergia entre actividades productivas.

Desde la Secretaría remarcaron que el contexto es favorable, especialmente en sectores vinculados a la energía, donde Río Negro se posiciona como una provincia competitiva.

Mientras tanto, en Cipolletti el mensaje es contundente: empresas locales buscan crecer y aprovechar herramientas para consolidar inversiones, en un escenario donde el parque industrial se consolida como uno de los motores del desarrollo económico regional.

Leé más

Noticias relacionadas

Lo más leído

Neuquén

Rojo

Policiales

Azul

Ciencia y Vida

Verde Oscuro

Mundo

Violeta