Mucho más que una carrera: La Corrida arranca con una previa llena de actividades para toda la ciudad

La Corrida no empieza el sábado: desde este jueves la ciudad se llena de actividades con museo histórico, congreso, feria gastronómica, emprendedores, figuras del fútbol y un impactante show aéreo.

Cipolletti ya late distinto. Desde este jueves 5 de marzo comienza la previa de la 40° Corrida , una edición histórica que no solo celebra cuatro décadas de deporte, sino que transforma a la ciudad en el epicentro de la actividad física de toda la región.

Del 5 al 8 de marzo , el movimiento no se detiene. Cultura, deporte, figuras nacionales, gastronomía y un cierre aéreo impactante marcan el inicio de una fiesta que promete ser inolvidable.

La previa arranca con una propuesta inédita: el 1° Museo Histórico de la Corrida , que abrirá sus puertas en el Complejo Cultural Cipolletti (Fernández Oro 57). Fotografías, medallas, remeras y material audiovisual reconstruyen la historia de una prueba que marcó generaciones.

Ese mismo día comienza el 10° Congreso de la Actividad Física y su Proyección Social, que reunirá a más de 500 profesionales, docentes y estudiantes del país. Referentes nacionales y regionales debatirán sobre el presente y el futuro del deporte en el marco de las cuatro décadas de la Corrida.

Viernes 6: la ciudad entra en clima de carrera

Empieza la entrega de kits y remeras para los 10K, 4K y la tradicional corrida con mascotas. Los corredores comienzan a encontrarse, a medirse, a prepararse.

Por la noche, el escenario principal se enciende con dos ídolos del fútbol argentino:

Rolando Schiavi , histórico defensor de Boca.

Ariel Ortega, ídolo eterno de River.

Ambos compartirán una charla abierta con anécdotas, experiencias y pasión futbolera.

Además, arranca la Feria Semilla con foodtrucks, cocina en vivo, beer trucks y música para disfrutar hasta la medianoche.

‍Sábado 7: el gran día

La cuenta regresiva termina en Pacheco y Rivadavia:

19 horas: entrada en calor

20 horas: largada 4 km

21:30 horas: largada 10 km

Miles de corredores, familias y espectadores formarán parte de una postal que ya es símbolo del Alto Valle.

En paralelo, la Feria de la Economía Social en Plaza San Martín mostrará el talento local con emprendedores, artesanos y bandas en vivo.

Un cierre que promete hacer historia

Desde las 23 horas, el cielo será protagonista. La compañía Elevé Danza Aérea presentará “Supernova”, un espectáculo internacional que combinará acrobacias, danza aérea y tecnología lumínica para transformar la noche en una experiencia inmersiva y sorprendente.

Cipolletti ya está en movimiento. La previa comenzó y el pulso deportivo se siente en cada rincón de la ciudad.