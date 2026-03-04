Abre una nueva inscripción para el curso de manipulación de alimentos en Cipolletti

Cipolletti abre la inscripción al curso de manipulación de alimentos. La capacitación es obligatoria para trabajar con alimentos y otorga un carnet válido en todo el país. ¿Cuándo y cómo anotarse?

El Municipio de Cipolletti lanzó una nueva oferta de curso disponible en la ciudad.

La Municipalidad de Cipolletti lanzó una nueva convocatoria para quienes necesiten obtener o actualizar el carnet de manipulador de alimentos , un documento obligatorio para todas las personas que trabajan o tengan contacto directo con alimentos en distintas etapas de la cadena productiva y comercial.

La inscripción se habilitará el lunes 9 de marzo a las 8 de la mañana a través de la página oficial del Municipio. La capacitación, correspondiente al mes de marzo, está dirigida exclusivamente a personas con domicilio en la ciudad y se realizará mediante una modalidad combinada que incluye instancias virtuales y presenciales.

Desde el Municipio indicaron que el objetivo es brindar herramientas y conocimientos básicos para garantizar prácticas seguras en la manipulación de alimentos, una condición clave para prevenir enfermedades y proteger la salud de la población.

web municipalidad.jpg La inscripción se habilita el lunes 9 de marzo a las 8 y tiene cupos limitados. El registro es por la web del municipio. Ilustración

¿Cómo inscribirse?

Quienes deseen participar deberán completar el formulario de inscripción disponible en el sitio web oficial del Municipio el mismo lunes 9 de marzo a partir de las 8.

Entre los requisitos establecidos se encuentran:

Tener domicilio en la ciudad de Cipolletti.

Contar con una dirección de correo electrónico activa.

Completar el formulario de inscripción online el día habilitado.

Desde el área organizadora recordaron que la inscripción suele tener una alta demanda debido a la obligatoriedad del carnet para muchas actividades laborales vinculadas al rubro alimentario.

curso manipulación de alimentos cipolletti La capacitación cuenta con una instancia teórica y otra práctica obligatoria. Gentileza

Modalidad del curso

El curso se desarrollará en dos instancias diferentes. Por un lado, una etapa virtual que se realizará a través del Campus Virtual de la Municipalidad de Cipolletti entre el 13 y el 18 de marzo. Durante esos días los participantes deberán completar los contenidos y actividades previstas en la plataforma.

Posteriormente se realizará el examen final de manera presencial, instancia obligatoria para obtener el certificado correspondiente. Además, quienes opten por la modalidad presencial podrán asistir a las clases que se dictarán el 19 y 20 de marzo de 15 a 18.30 horas en la Delegación Municipal ubicada en Brentana 571.

La capacitación está organizada en cinco módulos temáticos, en los que se abordan aspectos fundamentales para la seguridad alimentaria:

Generalidades sobre manipulación de alimentos

Alimentos seguros

Enfermedades transmitidas por alimentos

Las cinco claves para la inocuidad alimentaria

Alimentos libres de gluten

Estos contenidos apuntan a que los participantes incorporen buenas prácticas de higiene y manipulación, fundamentales para evitar la contaminación de alimentos y la propagación de enfermedades.

La manipulación y manejo de alimentos requiere de cuidados. El carnet es condición obligatoria para quienes trabajan con alimentos en la ciudad. Ilustración

Un carnet obligatorio para trabajar con alimentos

El Carnet de Manipulador de Alimentos es un documento oficial que certifica que una persona recibió formación adecuada en materia de higiene y seguridad alimentaria. Su obtención es obligatoria para todas aquellas personas que, por su actividad laboral, tienen contacto directo con alimentos.

La normativa alcanza a quienes se desempeñan en diferentes etapas de la cadena alimentaria, como:

Preparación o elaboración de alimentos

Envasado o almacenamiento

Transporte o distribución

Venta, suministro o servicio

Este requisito está establecido por el Código Alimentario Argentino (CAA), que regula las condiciones sanitarias que deben cumplir las personas que trabajan en establecimientos donde se elaboren, fraccionen, almacenen, transporten o comercialicen alimentos o materias primas.

Desde el municipio destacaron que la capacitación busca garantizar estándares mínimos de seguridad en el manejo de alimentos y prevenir enfermedades transmitidas por su consumo, un problema de salud pública que puede evitarse mediante prácticas adecuadas.

ECP FISCALIZACION (3).JPG Por otras consultas relacionadas, los cipoleños pueden dirigirse a la oficina de la Secretaría de Fiscalización. Estefania Petrella

Validez en todo el país

Uno de los aspectos destacados del carnet es que tiene validez en todo el territorio argentino. Esto significa que una persona que obtiene la certificación en Cipolletti puede desempeñar tareas vinculadas a la manipulación de alimentos en cualquier otra jurisdicción del país sin necesidad de volver a tramitarlo.

El único requisito para obtenerlo es realizar el curso y aprobar el examen final, instancia que evalúa los conocimientos adquiridos durante la capacitación.

Desde el municipio recordaron que contar con esta certificación no solo es una exigencia legal, sino también una herramienta que mejora las condiciones laborales y fortalece las prácticas de higiene en el sector gastronómico, comercial e industrial.