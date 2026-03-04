Se entregó el acusado de asesinar de un balazo a un joven en la plaza del centro de Allen

El sospechoso tiene 18 años, al igual que la víctima. El martes se presentó con una abogado en la Policía. Presumen que hay un cómplice prófugo.

El joven de 18 años que murió de un disparo fue identificado como Gastón Ariel Cañuqueo.

El principal sospechoso de haber cometido un asesinato a balazos en la plaza San Martín, ubicada en pleno centro de Allen el 18 de febrero último se entregó este martes acompañado por un a bogado en la Comisaría 33 ubicada en el barrio Norte de esa ciudad del Alto Valle rionegrino, donde quedó detenido.

El hecho generó una gran conmoción en la comunidad, dado que ocurrió en plena vía pública y en un lugar muy transitado por vecinos. Pero además alarmó el grado de violencia expuesta con el uso de armas de fuego y la corta edad del acusado, identificado como Nahuel Fernando Alexis Garcés, de 18 años. La misma edad tenía la víctima, Gastón Cañuqueo.

El ataque se produjo en horas de la madrugada. La investigación había determinado que Cañuqueo había llegado al espacio verde a bordo de una moto acompañado por una mujer.

Discutieron y le dio un balazo

Minutos después otras dos personas también en moto se aproximaron a ellos y mantuvieron un cruce de palabras. Fue entonces que uno de los sospechosos extrajo un arma de fuego y le disparó. La bala le habría impactado debajo de una de sus axilas, provocándole una herida de gravedad que le provocó la muerte.

Cuando la ambulancia llegó al lugar, ya no presentaba signos vitales. En el lugar trabajaron efectivos policiales junto al personal del Gabinete de Criminalística, quienes realizaron los peritajes en la escena en busca de rastros e indicios. Según las primeras actuaciones, el arma utilizada era calibre 22.

Mientras que los agresores escaparon en el mismo vehículo y nada se supo de ellos desde entonces.

El Ministerio Público Fiscal junto a la Policía inició una investigación para dar con los autores. Trascendió que tomaron declaraciones a testigos y recabaron cámaras de seguridad del sector en busca de mayor información.

Plaza San Martín Allen La plaza San Martín de Allen, donde asesinaron a un joven de un balazo. Google

Pero la falta de novedades y el paso de los días encendieron el reclamo de los familiares y amigos de la víctima, que temían que el caso quedara impune.

“Seguimos esperando que hagan su trabajo y encuentren al asesino. Nos movimos muchísimo como familia y amigos para aportar información, pero no alcanza. Necesitamos respuestas”, habían expresado desde el entorno del joven al sitio ANAllen.

Con la entrega de Garcés esperan que detengan al presunto cómplice que aún está prófugo y aún no había sido identificado. Reclaman que se determine quién fue el autor del disparo mortal y si hubo otras personas involucradas, para que llegar el esclarecimiento total del homicidio y determinar el motivo del ataque.

Aunque no fue confirmado oficialmente, se presumía que en el transcurso de las próximas horas se realizaría la audiencia de formulación de cargos hasta el momento único detenido.