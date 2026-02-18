Asesinaron a un joven de un balazo en una plaza: el autor estaría identificado

Ocurrió en un espacio verde de Allen, donde la víctima había llegado junto a una mujer. Dos sujetos en moto lo habrían increpado y luego uno de ellos le disparó.

La plaza San Martín de Allen, donde asesinaron a un joven de un balazo.

Un joven de 18 años de edad fue asesinado de un balazo en Allen . El hecho ocurrió durante las últimas horas del martes en la plaza San Martín, ubicada en pleno centro de la ciudad.

Fuentes judiciales citadas por AN Allen confirmaron este miércoles el sangriento ataque. Según la información trascendida hasta el momento, la víctima habría llegado al espacio público a bordo de una moto acompañado por una mujer.

En ese momento, otras personas también en moto se aproximaron a ellos y mantuvieron un cruce de palabras. Fue entonces que uno de los sospechosos extrajo un arma de fuego, que sería calibre 22, y le disparó.

Lo mataron de un balazo en Allen

La bala le habría impactado debajo de una de sus axilas, provocándole una herida de gravedad que le provocó la muerte.

Las causas de la agresión es materia de investigación. El mismo medio sostuvo que los presuntos atacantes ya estarían identificados, por lo que los están buscando.

Vecinos contaron que la policía trabajó en el lugar, abocados a la realización de pericias. También señalaron que la vereda quedó con manchas de sangre.

NOTICIA EN DESARROLLO