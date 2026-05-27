Hamburguesas, combos y descuentos: los locales de Cipolletti salen a conquistar a los fanáticos

Este 28 de mayo habrá promociones especiales en distintos locales gastronómicos de Cipolletti por el Día Mundial de la Hamburguesa.

La iniciativa es impulsada por la Cámara de Industria y Comercio junto al Municipio. Foto: Archivo.

Cipolletti se prepara para una jornada cargada de sabor. Este 28 de mayo , en el marco del Día Mundial de la Hamburguesa , distintos locales gastronómicos de la ciudad lanzarán promociones, descuentos y combos especiales para atraer a vecinos y fanáticos de una de las comidas más elegidas.

La iniciativa es impulsada por la Cámara de Industria y Comercio junto al Municipio y busca incentivar el consumo local y generar movimiento gastronómico en toda la ciudad.

Con el lema “ Quedate en Cipo ”, la propuesta apunta a posicionar a la ciudad como un referente regional gastronómico y ofrecer alternativas para todos los gustos y bolsillos.

Durante toda la jornada, habrá precios promocionales y cientos de variedades de hamburguesas cipoleñas en distintos comercios adheridos.

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Los locales que ya confirmaron su participación

Entre los restaurantes y hamburgueserías que se sumaron a la campaña aparecen opciones reconocidas y muy elegidas por los vecinos:

Rosolina

Badyburger

Beto Lomo

Valley Burger

La Casa de la Hamburguesa

Ajo Negro

Rocco Burger

Mrs House

Margarita

Caos

Donato

Cabrona

Lettier

Desde el Municipio adelantaron que podrían sumarse más comercios en las próximas horas.

Una apuesta para mover la economía local

Además de celebrar el Día Internacional de la Hamburguesa, la campaña busca fortalecer la actividad gastronómica y acompañar al comercio local en un contexto donde los descuentos y promociones se vuelven clave para atraer clientes.

La invitación es simple: disfrutar de una buena hamburguesa sin salir de Cipolletti y aprovechar ofertas especiales que estarán disponibles solo por este miércoles.