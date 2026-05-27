Recrudece el conflicto docente: Unter convoca a una movilización en defensa de la educación pública

El gremio docente rechazó la última oferta salarial del Gobierno. La jornada de protesta será para visibilizar el reclamo que exige un piso de 2 millones de pesos de sueldo.

La movilización fue convocada para el viernes 29 de mayo en la Plaza San Martín de Cipolletti.

El conflicto docente se agrava tras el reciente rechazo a la última oferta salarial del Gobierno Provincial de Río Negro. El gremio docente Unter convocó a una jornada de protesta en defensa de la educación pública para este viernes 29 de mayo a las 18:30 horas en la Plaza San Martín de Cipolletti. La movilización será para exigir una propuesta salarial superadora en la próxima mesa paritaria .

El sindicato que agrupa a los profesionales de la educación remarcó que la convocatoria reunirá a docentes, estudiantes, familias y organizaciones sociales para visibilizar el reclamo por salarios dignos y la necesidad de respuestas urgentes por parte de las autoridades provinciales.

El objetivo es visibilizar la necesidad de garantizar la educación pública mediante salarios docentes dignos y acordes al contexto económico, con ingresos que permitan sostener el poder adquisitivo frente a la inflación y el aumento del costo de vida.

En ese sentido, la organización sindical convocó a participar de un “cartelazo y ruidazo” en defensa de la educación pública. Por esta razón, Unter llamó a asistir con carteles, instrumentos, pancartas y mensajes de apoyo a la educación pública, gratuita y de calidad.

“Traé tu cartel, tu voz y tus ganas de acompañar esta lucha colectiva. Porque defender la educación pública es defender el derecho de todxs”, indicó la Comisión Directiva Unter Cipolletti-Fernández Oro.

congreso Unter El congreso de Unter definió rechazar la última oferta salarial.

Unter volvió a rechazar la oferta salarial de la Provincia

El congreso extraordinario de Unter, reunido en Viedma hasta la madrugada del viernes 22 de mayo, resolvió rechazar al aumento propuesto por el Ejecutivo provincial el pasado 14 de mayo. El sindicato ratificó su rechazo a la oferta salarial y mantiene el reclamo por un sueldo con un piso de 2 millones de pesos.

La resolución de rechazar el ofrecimiento salarial de las autoridades provinciales se basó en que, según manifestaron desde la entidad gremial, la propuesta de mediación "consolida salarios de pobreza y profundiza la pérdida del poder adquisitivo, dejando meses sin aumento salarial y con aplicación retrasada del IPC".

A pesar del descontento expresado por las bases, el sindicato docente determinó no realizar una nueva huelga en esta instancia, debido a que la moción de paro no alcanzó la mayoría especial de dos tercios requerida por su estatuto interno. Esta situación pone de manifiesto un freno en la intensidad de las medidas de fuerza del gremio, cuyo sector más combativo viene perdiendo fuerza tras la realización de múltiples paros consecutivos en el marco del conflicto salarial.

ECP UNTER MOVILIZACION (81) Movilización de Unter con ATEN en los Puentes Carreteros. Estefania Petrella

Una votación dividida frena las medidas de fuerza

El debate interno respecto a la continuidad del plan de lucha arrojó resultados que evidencian las posturas encontradas entre los delegados provinciales. Al ponerse a votación la realización de un nuevo cese de actividades, la moción a favor del paro reunió 104 votos, en tanto que la moción por el no paro obtuvo 51 votos, sumándose además 2 votos en blanco.

A pesar de que la alternativa de la huelga obtuvo una clara mayoría simple de las voluntades en el recinto, las normativas fijadas por el Estatuto de Unter determinan con rigurosidad que cualquier medida de fuerza colectiva debe ser ratificada por al menos los dos tercios necesarios del total de los congresales. Al no alcanzar de forma estricta ese umbral de votación afirmativa, el Congreso se vio obligado a resolver la no ejecución de jornadas de paro en esta oportunidad.

ECP UNTER MOVILIZACION (48) Estefania Petrella

El escenario actual expone un punto de inflexión. Si bien el sindicato venía sosteniendo un nivel elevado de confrontación con la realización de varios paros en medio del conflicto salarial, la incapacidad de la conducción mayoritaria para alcanzar el número estatutario supone que el sector más combativo del gremio docente está perdiendo fuerza para imponer huelgas, reflejando un desgaste o una posición más moderada por parte de un sector sustancial de los congresales.

Acciones de visibilización regionales y exigencia de diálogo

Frente a la imposibilidad legal de dictar un paro, el Congreso de la organización resolvió canalizar el descontento a través de modalidades alternativas que no impliquen la suspensión de las clases. Para ello, se definieron de forma unánime "acciones simultáneas de visibilización en toda la provincia y continuar con la articulación con otros sectores sindicales".

unter cipo El gremio docente exige un piso de 2 millones de pesos como salario.

Según detallaron las autoridades del gremio, estas medidas se desplegarán territorialmente con el objetivo de "seguir poniendo en las calles y en cada comunidad educativa los reclamos de la docencia: salarios dignos, escuelas en condiciones y políticas educativas construidas con los trabajadores".

Finalmente, el documento del encuentro gremial concluye con un emplazamiento directo a los representantes paritarios del Gobierno de Río Negro para reanudar el tratamiento de las escalas de haberes en el corto plazo: "Exigimos una urgente convocatoria a paritarias con una propuesta salarial que realmente responda a la crisis que atravesamos".

ECP UNTER MOVILIZACION (159) Estefania Petrella

Otros reclamos de Unter

De acuerdo con el documento emitido al término de las deliberaciones, el gremio advirtió sobre el deterioro de la situación cotidiana en los establecimientos educativos de la provincia rionegrina:

"Mientras el gobierno sigue dilatando respuestas, en las escuelas crece el malestar, la sobrecarga y las condiciones precarias. No vamos a naturalizar que un cargo no alcance para vivir ni aceptar paritarias cerradas y sin discusión real".

ECP UNTER MAYO (19) Unter movilizó en los puentes carreteros en el marco de un nuevo paro docente. Estefania Petrella

Este pronunciamiento se da en continuidad directa con la tensión acumulada durante la misma semana. El martes 19, representantes de la seccional Fernández Oro - Allen de Unter abordaron en persona al gobernador Alberto Weretilneck durante el acto oficial por el 95° aniversario de Fernández Oro.

En esa oportunidad, los dirigentes le transmitieron los reclamos edilicios y de recomposición de haberes. El mandatario provincial reconoció la problemática económica pero marcó las limitaciones financieras del Estado al responderles textualmente: "Yo comparto que la plata no alcanza. No cuestiono la necesidad de ganar más. A nadie le alcanza", pero advirtió que no hay posibilidad de acceder al pedido de un salario base de dos millones de pesos.