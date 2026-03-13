Conflicto salarial: Unter vuelve a negociar y UPCN exige paritarias

Día clave en el conflicto salarial en Río Negro. Unter y Educación vuelven a negociar en paritaria con la amenaza latente de un nuevo paro docente.

El gremio Unter suspendió un paro docente a la espera de la paritaria de este viernes.

El Gobierno de Río Negro y la Unter volverán a sentarse a negociar en paritarias para intentar destrabar el conflicto salarial. Por la convocatoria, el sindicato docente suspendió el paro previsto para este viernes. No es el único reclamo salarial que enfrenta la Provincia, ya que UPCN reclamó la apertura de la paritaria .

La paritaria se desarrollará durante la mañana de este viernes en la sede de la Secretaría de Trabajo , en Viedma. Así, la administración provincial le dio forma a la promesa del gobernador, Alberto Weretilneck, quien se comprometió el sábado pasado, en La Corrida de Cipolletti , a llamar al diálogo esta semana. Los docentes habían dado un ultimátum: sin llamado a paritarias este viernes no había clases.

Ahora, el gremio docente y los presentantes del Ministerio de Educación, intentarán avanzar en un acuerdo salarial. Desde el sindicato exigen un sueldo mínimo de 2 millones de pesos y esperan una propuesta superior a la que fue rechazada en febrero.

La Unter viene desarrollando medidas de fuerza desde la última paritaria, ya que su Congreso no aprobó la oferta salarial. En consecuencia, por esa acción, los docentes no cobraron el incremento que sí fue otorgado a otros trabajadores en el cronograma de pagos que finalizó la semana pasada.

ECP UNTER MOVILIZACION (133) Unter tenía definida una nueva movilización provincial con corte intermitente de la Ruta 151. Suspendió la medida por la convocatoria a paritarias. Estefania Petrella

En un plenario de secretarios generales, tras la convocatoria a paritarias, el gremio docente determinó la suspensión del paro a la espera de una propuesta del Gobierno. Además de la huelga, el sindicato había determinado realizar una manifestación provincial con cortes intermitentes en la Ruta 151.

Si en la reunión de este viernes hay una oferta salarial, habrá un congreso extraordinario para analizarla el miércoles 18. Si nuevamente rechazada, el gremio docente concretaría el paro que ya esta previsto para la semana próxima.

UPCN exige paritarias

Tras la confirmación de la reanudación de la paritaria educativa, la UPCN elevó una nota formal a la Secretaría de la Función Pública mediante la que pide "urgente" una nueva reunión de la mesa salarial. El sindicato que conduce Juan Carlos Scalesi viene desarrollando medidas de fuerza en toda la provincia, para visibilizar el reclamo por mejores sueldos.

"Como gremio mayoritario, no aceptamos la última propuesta y mantenemos firme nuestra postura: el diálogo debe continuar", indicaron desde la UPCN. "Aunque el Gobierno decidió avanzar con el pago de forma unilateral, nosotros seguimos sosteniendo que los números actuales no son suficientes", agregaron.

Y ratificaron su postura que "el bono no es salario, es una suma fija que no impacta en nuestra estructura y no resuelve el problema de fondo. Todavía no se ha recuperado el poder adquisitivo del último trimestre de 2025", subrayaron desde el sindicato.

Desde la organización obrera aseveraron que la "base está desactualizada", por lo que "no podemos aceptar aumentos calculados sobre valores de septiembre de 2025. La realidad del bolsillo de las y los trabajadores va por otro camino".

En consecuencia, desde UPCN aseguraron que "necesitamos sentarnos a negociar en paritarias con números reales y actualizados". Y advirtieron que "el compromiso con la familia estatal es innegociable".