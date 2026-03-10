Tras la amenaza de otro paro, el Gobierno convocó a la Unter

El Gobierno de Río Negro convocó a una nueva paritaria docente para el viernes, tras el ultimátum de Unter y el anuncio de nuevas jornadas de paro.

Este viernes, el Gobierno se sentará nuevamente con Unter en una nueva mesa de discusión salarial.

En medio de un conflicto salarial que mantiene en tensión al sistema educativo provincial, el Gobierno de Río Negro convocó a una nueva audiencia paritaria con el gremio Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro ( Unter ). El encuentro fue fijado para el viernes 13 a las 9 de la mañana en la sede de la Secretaría de Trabajo ubicada en Viedma, y llega luego de fuertes reclamos sindicales por la reapertura urgente de la negociación salarial.

La convocatoria s e produce tras el Congreso General Extraordinario del sindicato realizado en Villa Regina , donde delegados de las 18 seccionales de la provincia analizaron el escenario salarial y resolvieron profundizar el plan de lucha frente a lo que consideran una falta de respuestas del Ejecutivo provincial.

En ese encuentro, los congresales ratificaron el conflicto salarial abierto con el gobierno de Alberto Weretilneck y votaron nuevas medidas de fuerza para las próximas semanas, con el objetivo de presionar por una recomposición salarial y mejores condiciones laborales para el sector docente.

Paro definido y ultimátum al Gobierno

Durante el Congreso, el sindicato resolvió avanzar con un plan de acción que contempla dos jornadas de paro provincial. La primera está prevista para el viernes 13 de marzo, mientras que la segunda se realizaría el jueves 19 de marzo en caso de que el Gobierno continúe sin convocar a la mesa paritaria.

Sin embargo, desde el gremio aclararon que el Ejecutivo aún tenía la posibilidad de evitar estas medidas de fuerza mediante una convocatoria formal a discutir salarios y condiciones de trabajo. En ese marco, el Congreso mandató al Consejo Directivo Central a exigir la apertura urgente de la paritaria hasta el 11 de marzo.

“De no concretarse dicha instancia, se definió avanzar con medidas de fuerza progresivas, sujetas al llamado y efectiva realización de la paritaria”, indicaron desde la conducción sindical tras el encuentro.

La convocatoria oficial a la audiencia del viernes aparece, en ese contexto, como una respuesta directa a ese reclamo sindical y abre una nueva oportunidad para intentar destrabar el conflicto.

Un conflicto que atraviesa el inicio del ciclo lectivo

El enfrentamiento entre el Gobierno provincial y el gremio docente se da en un momento clave para el sistema educativo rionegrino, marcado por una creciente presión de las bases sindicales para recuperar el poder adquisitivo perdido frente a la inflación.

Desde Unter sostienen que las propuestas salariales presentadas hasta el momento no contemplan una recomposición real del salario docente ni compensan las pérdidas acumuladas durante el último año. Por eso, el Congreso sindical resolvió intensificar la movilización y mantener abierto el plan de lucha.

La conducción del sindicato también advirtió que el conflicto no se limita únicamente a la discusión salarial, sino que abarca también condiciones de trabajo, la defensa de cargos docentes y la necesidad de fortalecer la educación pública en toda la provincia.