Impactante accidente en el Parque Industrial: una máquina cayó al canal principal y temen contaminación

El hecho ocurrió frente al Parque Industrial y generó preocupación por la posible presencia de aceites en el agua del canal de riego. Trabajan en el lugar para retirar el pesado vehículo.

Un llamativo y preocupante incidente ocurrió este lunes en Cinco Saltos , cuando una máquina cayó al canal principal de riego , lo que encendió la alarma por una posible contaminación del agua.

El hecho se registró frente al Parque Industrial de la ciudad , donde por causas que todavía se intentan establecer el pesado equipo terminó dentro del canal. La situación generó sorpresa entre vecinos y trabajadores de la zona, ya que se trata de uno de los conductos de agua más importantes del sistema de riego del Alto Valle.

Tras el incidente, equipos de trabajo comenzaron tareas para retirar la maquinaria del agua , una operación que podría demandar varias horas debido al peso del vehículo y a las dificultades para maniobrar en el lugar.

Preocupación por posible contaminación

Uno de los puntos que más inquietud generó tras el accidente es la posible contaminación del agua, ya que la maquinaria podría haber liberado aceites u otros fluidos al canal.

WhatsApp Image 2026-03-09 at 16.55.11

Por ese motivo, se alertó sobre el riesgo ambiental mientras se desarrollan las tareas para extraer el equipo lo antes posible y evitar mayores daños.

Hasta el momento no se informó oficialmente cómo ocurrió el incidente, por lo que no se descarta que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre las circunstancias en las que la máquina terminó dentro del canal.

Derrumbe en una obra de cloacas: murió un obrero y otro está grave

Tres operarios que realizaban una excavación para una obra de cloacas fueron arrastrados por un torrente de agua que provocó un derrumbe. Uno fue rescatado rápidamente y trasladado de urgencia al hospital, mientras que sus compañeros permanecieron atrapados durante varios minutos. Horas más tarde, se confirmó que una de las víctimas murió.

Inicialmente se informó que los operarios que quedaron bajo tierra cuando se derrumbó una excavación eran dos, sin embargo, tras el rescate se confirmó que eran tres personas.

El accidente ocurrió en la esquina de Mendoza y Canal Grande, en General Roca. Se trata de un sector donde se realizan trabajos de mejora en la red de cloacas muy cerca del canal de riego.