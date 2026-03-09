Apagó la tobillera electrónica para salir de su casa y terminó detenido

La central de monitoreo detectó que el dispositivo GPS había sido desactivado y activó el protocolo de búsqueda. La Policía lo encontró caminando por la calle y lo arrestó por desobediencia judicial.

Un hombre terminó detenido en General Roca luego de intentar eludir el control judicial apagando la tobillera electrónica que llevaba colocada como parte de una causa en curso.

El episodio ocurrió el domingo, cuando la central de monitoreo UADME detectó que el dispositivo de seguimiento había sido desactivado y dejó de emitir señal , por lo que el hombre ya no podía ser localizado mediante el sistema GPS.

Ante la irregularidad, se activó de inmediato el protocolo de verificación para determinar qué había ocurrido. Los operadores revisaron la última geolocalización registrada y solicitaron controles en el domicilio del hombre.

Sin embargo, cuando efectivos policiales llegaron a la vivienda no lo encontraron, lo que encendió aún más las alarmas.

Fue entonces cuando personal de la Policía de Río Negro de la Comisaría 3° comenzó a realizar recorridas preventivas por la zona para intentar ubicarlo.

Lo encontraron caminando por la calle

Durante un patrullaje en la zona de calle Buenos Aires, entre Gelonch y San Luis, los efectivos lograron finalmente localizar al hombre caminando por la vía pública.

Al ser interceptado, el sujeto explicó que había salido de su casa con dirección al centro de la ciudad, aunque los policías comprobaron que tenía colocada la pulsera electrónica en el marco de una causa judicial por tenencia de arma.

Detenido por desobedecer a la Justicia

Tras ser informada de lo ocurrido, la fiscal de turno Jessica González dispuso la detención del hombre por el delito de desobediencia judicial.

El sospechoso fue trasladado a la Comisaría 31, donde quedó alojado y a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

Persecución terminó con un balazo a un patrullero y detenidos con un arsenal

Un cinematográfico episodio policial con la participación de varios móviles y uniformados de distintas unidades se produjo durante la madrugada de este domingo en General Roca. Dos personas fueron detenidas con varias armas de fuego, chalecos antibalas, dinero en efectivo y presumiblemente drogas.

El operativo incluyó una impresionante persecución de un vehículo, desde donde efectuaron un disparo de arma de fuego contra uno de los patrulleros. No hubo uniformados heridos de milagro, porque el móvil resultó dañado por el tiro impactó a centímetros del parabrisas del lado del conductor.

Personal de la Subcomisaría 69 concurrió de inmediato al sector tras un llamado, donde los efectivos observaron un Volkswagen Bora, cuyo conductor al advertirlos aceleró a toda velocidad para escapar, por lo que se inició la persecución por distintas calles, lo que generó tensión e incertidumbre por el ruido de aceleradas y las sirenas de los vehículos policiales.

Pero además también se escucharon disparos, y se debió a que en medio del seguimiento desde el interior del vehículo uno de los ocupantes efectuó un disparo que impactó en el capot del patrullero, a escasa distancia del parabrisas del lado del conductor. En tanto, otros móviles lograron interceptar el Volkswagen Bora y detener a quien lo conducía, que resultó ser una mujer.