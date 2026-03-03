Inicio de clases con conflicto: Unter marchó en General Roca y ratificó el paro por 48 horas

El sindicato docente planifica cortes en la Ruta 151 para exigir recomposición salarial. El Gobierno de Río Negro anunció que se descontarán los días de paro.

La movilización tuvo lugar en la sede de Ipross de General Roca.

El sindicato docente Unter realizó una movilización esta mañana en General Roca para exigir la recomposición salarial y mejoras en las condiciones edilicias de los establecimientos educativos. También propuso medidas de fuerza como un paro por 48 horas , llevar adelante un corte intermitente en la Ruta 151 y movilizar a la Corrida de Cipolletti .

La protesta se realizó frente a la sede del IPROSS , en el inicio del ciclo lectivo. La movilización se suma a la marcha que tuvo lugar ayer lunes, en el Puente Carretero que une Cipolletti con Neuquén y que contó con la participación del gremio ATEN . Por otro lado, el Gobierno de Río Negro anunció que descontará los días de paro a cada docente que adhirió a la medida.

Los docentes marcharon este martes por la mañana para exigir mejoras salariales y condiciones adecuadas en las escuelas. La medida de fuerza respaldada por la Asamblea Resolutiva de Unter Cipolletti, definió un paro de 48 horas para la próxima semana o adherir a una medida de mayor alcance.

Entre las resoluciones de la asamblea, se determinó coordinar acciones en los Consejo de Educación de cada localidad y ejecutar un corte intermitente en la Ruta 151 conocida como “la ruta del petróleo”.

unter cipole Entre las medidas de fuerza, se analiza el paro por 48 horas, movilización a la Corrida de Cipolletti y el corte intermitente de la Ruta 151.

Una intervención en la Corrida de Cipolletti, entre las propuestas de medidas de fuerza

También se propuso una movilización en la Corrida de Cipolletti, para amplificar el pedido de composición salarial y poner en relieve el reclamo de mejoras edilicias en un acto institucional de suma importancia para Cipolletti.

Otra resolución de la asamblea sindical resolvió solicitar a la conducción provincial un informe urgente de fondos y montos que se entregarán a cada seccional para sostener el plan de lucha. Dentro de esa misma línea, se determinó la suspensión de los aportes a Ctera y CTA por seis meses para destinarlos al fondo de huelga. Otra definición fue respaldar la provincialización del caso de Silvia Cabañares, víctima de femicidio en Balsa Las Perlas.

ECP UNTER MOVILIZACION (83) El reclamo principal es la recomposición salarial y la mejora de las condiciones edilicias. Estefania Petrella

Un básico que no supera los 200 mil pesos

La secretaria general de Unter de Roca, Carolina Elisandro en declaraciones a medios locales indicó que “el salario docente no alcanza para llegar a fin de mes”. Afirmó que el básico de un cargo en educación tiene un básico que no supera los 200 mil pesos.

“Trabajamos doble turno y nos pagan un turno y medio. El paro es una de las únicas herramientas que nos quedan, aunque nos descuenten el día”, indicó Elisandro. Además, reclamó una propuesta paritaria “real” por parte del Gobierno y planteó que cualquier mejora sea remunerativa y bonificable.

unter cipo Otra definición fue respaldar la provincialización del caso de Silvia Cabañares, víctima de femicidio en Balsa Las Perlas.

Reclamo por el funcionamiento de Ipross

Otro de los puntos centrales del reclamo fue el funcionamiento de la obra social provincial Ipross. “Vas a hacerte un control y no te cubre nada. Esa es la moneda cotidiana”, expresó Elisandro al cuestionar la cobertura que brinda el Ipross a los trabajadores estatales.

En relación con la infraestructura, Elisandro describió una situación “grave” en distintos establecimientos. Mencionó problemas estructurales, cloacales y casos de presencia de roedores y murciélagos. Puntualmente, señaló que en la Escuela 168 persiste una infestación de murciélagos que —según indicó— no se habría resuelto.

ECP UNTER MOVILIZACION (99) Otro reclamo fue el funcionamiento de la obra social provincial Ipross. Estefania Petrella

“Muchas veces somos nosotros, junto a la comunidad, quienes juntamos dinero para pintar o hacer pequeños arreglos. Las condiciones las sabemos quienes habitamos las escuelas. No están dadas”, remarcó Elisandro.

Durante la jornada, los docentes presentaron notas y registros fotográficos ante el Consejo Escolar local para respaldar los planteos. Por la tarde estaba prevista una nueva asamblea en Roca y el jueves se desarrollará el congreso provincial del sindicato, donde se definirán los próximos pasos si no hay convocatoria a paritarias.