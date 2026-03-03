Lo que va a pasar en el cielo de Cipolletti después de la Corrida te va a sorprender

Después de que miles de corredores crucen la meta, la noche no terminará: un impactante espectáculo aéreo gratuito transformará el cielo del centro cipoleño.

La ciudad se prepara para vivir una jornada histórica por los 40 años de la tradicional Corrida Ciudad de Cipolletti . Pero cuando los corredores crucen la meta, la noche recién comenzará .

El próximo 7 de marzo, tras finalizar la competencia, el cielo se convertirá en escenario de un espectáculo aéreo de nivel internacional que promete dejar a todos mirando hacia arriba. La compañía Elevé Danza Aérea presentará “Supernova”, una puesta impactante que combinará danza aérea, acrobacias y tecnología lumínica en una experiencia inmersiva para toda la familia.

La cita será a las 23 horas en el Complejo Cultural Cipolletti (Fernández Oro 57), con entrada libre y gratuita.

Un viaje suspendido en el aire

El espectáculo gira en torno a una gran estructura aérea que funciona como una “nave escénica”, inspirada en expediciones históricas y en íconos culturales como la Enterprise de Star Trek. Desde allí, bailarines y acróbatas desplegarán coreografías que evocan viajes, descubrimientos y renacimientos colectivos.

Con 25 artistas en escena, 4 músicos y 10 técnicos, la propuesta apuesta a transformar el espacio público en una experiencia sensorial donde el arte y la ciencia ficción se fusionan con poesía visual y adrenalina.

‍ Un cierre a la altura de una edición histórica

La 40° Corrida Ciudad de Cipolletti reunirá a 22.000 inscriptos en la prueba familiar de 4 km y a 1.100 atletas en la prueba competitiva de 10 km, consolidándose como una de las fiestas deportivas más convocantes de la región.

Punto de encuentro: Pacheco y Rivadavia

19 horas: entrada en calor

20 horas: largada 4 km

21:30 horas: largada 10 km

Este año, la Corrida no solo será deporte: será también arte, encuentro y celebración colectiva. Y cuando todo parezca terminar, el cielo tendrá la última palabra.

Para agendar: Cipolletti tendrá cortes y desvíos de tránsito en varios sectores

Cipolletti se prepara para vivir este sábado una edición histórica de la tradicional prueba atlética que cumple cuatro décadas y que volverá a reunir a miles de vecinos y atletas de distintos puntos del país. En ese marco, la dinámica habitual del tránsito se verá modificada durante el viernes y sábado con una serie de cortes y desvíos que impactarán en distintos sectores estratégicos de la ciudad.

Desde la Dirección de Tránsito municipal informaron que, en el marco de los eventos organizados por la 40° Corrida Ciudad de Cipolletti, se desplegará un amplio operativo de control y prevención. El equipo de inspectores estará abocado especialmente al sector del predio ubicado en Pacheco y Rivadavia, epicentro de la largada y llegada de las pruebas.

Cortes programados para el viernes

El primer esquema de interrupciones comenzará el viernes 6 de marzo, entre las 16 y las 20. Durante ese lapso se establecerán cortes definitivos en tres intersecciones clave:

Fernández Oro y 25 de Mayo

Belgrano y San Martín

Villegas y Fernández Oro

Sábado con tránsito restringido desde la mañana

El sábado 7 de marzo, jornada central del evento, los cortes comenzarán temprano. El horario general de interrupciones se extenderá desde las 7 hasta aproximadamente las 2 de la madrugada del domingo.

Entre los puntos con cortes definitivos figuran: