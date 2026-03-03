Lo que va a pasar en el cielo de Cipolletti después de la Corrida te va a sorprender
Después de que miles de corredores crucen la meta, la noche no terminará: un impactante espectáculo aéreo gratuito transformará el cielo del centro cipoleño.
La ciudad se prepara para vivir una jornada histórica por los 40 años de la tradicional Corrida Ciudad de Cipolletti. Pero cuando los corredores crucen la meta, la noche recién comenzará.
El próximo 7 de marzo, tras finalizar la competencia, el cielo se convertirá en escenario de un espectáculo aéreo de nivel internacional que promete dejar a todos mirando hacia arriba. La compañía Elevé Danza Aérea presentará “Supernova”, una puesta impactante que combinará danza aérea, acrobacias y tecnología lumínica en una experiencia inmersiva para toda la familia.
La cita será a las 23 horas en el Complejo Cultural Cipolletti (Fernández Oro 57), con entrada libre y gratuita.
Un viaje suspendido en el aire
El espectáculo gira en torno a una gran estructura aérea que funciona como una “nave escénica”, inspirada en expediciones históricas y en íconos culturales como la Enterprise de Star Trek. Desde allí, bailarines y acróbatas desplegarán coreografías que evocan viajes, descubrimientos y renacimientos colectivos.
Con 25 artistas en escena, 4 músicos y 10 técnicos, la propuesta apuesta a transformar el espacio público en una experiencia sensorial donde el arte y la ciencia ficción se fusionan con poesía visual y adrenalina.
Un cierre a la altura de una edición histórica
La 40° Corrida Ciudad de Cipolletti reunirá a 22.000 inscriptos en la prueba familiar de 4 km y a 1.100 atletas en la prueba competitiva de 10 km, consolidándose como una de las fiestas deportivas más convocantes de la región.
Punto de encuentro: Pacheco y Rivadavia
19 horas: entrada en calor
20 horas: largada 4 km
21:30 horas: largada 10 km
Este año, la Corrida no solo será deporte: será también arte, encuentro y celebración colectiva. Y cuando todo parezca terminar, el cielo tendrá la última palabra.
