Para agendar: Cipolletti tendrá cortes y desvíos de tránsito en varios sectores
La ciudad reorganiza el tránsito este viernes y sábado con un importante despliegue preventivo. Conocé qué arterias estarán interrumpidas.
La cuenta regresiva ya está en marcha. Cipolletti se prepara para vivir este sábado una edición histórica de la tradicional prueba atlética que cumple cuatro décadas y que volverá a reunir a miles de vecinos y atletas de distintos puntos del país. En ese marco, la dinámica habitual del tránsito se verá modificada durante el viernes y sábado con una serie de cortes y desvíos que impactarán en distintos sectores estratégicos de la ciudad.
Desde la Dirección de Tránsito municipal informaron que, en el marco de los eventos organizados por la 40° Corrida Ciudad de Cipolletti, se desplegará un amplio operativo de control y prevención. El equipo de inspectores estará abocado especialmente al sector del predio ubicado en Pacheco y Rivadavia, epicentro de la largada y llegada de las pruebas.
Cortes programados para el viernes
El primer esquema de interrupciones comenzará el viernes 6 de marzo, entre las 16 y las 20. Durante ese lapso se establecerán cortes definitivos en tres intersecciones clave:
- Fernández Oro y 25 de Mayo
- Belgrano y San Martín
- Villegas y Fernández Oro
Estas restricciones estarán vinculadas a tareas logísticas y organizativas previas a la competencia. Desde el municipio solicitaron a los conductores circular con máxima precaución y optar por vías alternativas.
Sábado con tránsito restringido desde la mañana
El sábado 7 de marzo, jornada central del evento, los cortes comenzarán temprano. El horario general de interrupciones se extenderá desde las 7 hasta aproximadamente las 2 de la madrugada del domingo.
Entre los puntos con cortes definitivos figuran:
- Pacheco (carril norte) y Lisandro de la Torre
- Rivadavia y Sor Juana Inés de la Cruz
- Mengelle e Yrigoyen (desde las 12)
Además, habrá cortes específicos durante el desarrollo de cada prueba.
Prueba Familiar
A partir de las 19.30 se realizará la tradicional carrera de 4 kilómetros, con corte definitivo desde Alem hasta Sáenz Peña.
Prueba Élite
Desde las 20.30 será el turno de la competencia profesional de 10 kilómetros, con corte hasta Alem y Manuel Estrada.
A lo largo del recorrido se registrarán interrupciones en múltiples esquinas y arterias, entre ellas Brentana y 9 de Julio; Libertad y Teniente Ibáñez; Córdoba y 9 de Julio; Manuel Estrada y Alem; Uruguay y 9 de Julio; 25 de Mayo y Roca; 9 de Julio y Belgrano; Teniente Ibáñez y Sarmiento; Mariano Moreno y Ceferino Namuncurá; y Castello y Primera Junta, entre otras.
El operativo apunta a garantizar la seguridad de los 22.000 inscriptos en la prueba familiar y los 1.100 atletas que competirán en la categoría profesional, en una edición que promete marcar un récord de convocatoria.
El cronograma deportivo
La actividad del sábado tendrá su punto de encuentro en Pacheco y Rivadavia. El cronograma oficial indica:
- 19:00: entrada en calor
- 20:00: largada 4 km
- 21:30: largada 10 km
La Corrida no solo representa un evento deportivo, sino también un símbolo de identidad local que, con el paso de los años, se consolidó como una verdadera fiesta comunitaria.
Cierre artístico y propuesta gastronómica
El festejo no terminará con el cruce de la meta. Una vez finalizadas las competencias, la actividad continuará en inmediaciones del Complejo Cultural Cipolletti.
Sobre calle Fernández Oro al 57, frente al CCC, se presentará la compañía Elevé Danza Aérea con su espectáculo “Supernova”, desde las 23, con entrada libre y gratuita.
La propuesta combina danza aérea, acrobacias y tecnología lumínica en una puesta inmersiva que transforma el cielo en escenario. Con 25 actores, 4 músicos y 10 técnicos en escena, el show se desarrolla sobre una estructura suspendida que funciona como nave escénica, inspirada en expediciones históricas y en íconos de la ciencia ficción. El despliegue promete luces, movimiento y una experiencia visual impactante para grandes y chicos.
En paralelo, la actividad se concentrará también sobre calle Pacheco y luego se trasladará hacia Fernández Oro, donde se desarrollará la feria gastronómica “Semilla”. Allí, emprendedores y productores locales ofrecerán propuestas culinarias para acompañar la jornada deportiva y cultural, consolidando el espíritu de encuentro que caracteriza a la Corrida.
