La Corrida de Cipolletti tendrá atletas internacionales de alto nivel

La Corrida Ciudad de Cipolletti confirmó la presencia de corredores profesionales nacionales e internacionales que se sumarán a la 40° edición de la competencia. Se trata de deportistas de primer nivel provenientes de distintas partes del país , de Colombia y Brasil que participarán en la carrera competitiva de 10 km que se desarrollará el sábado 7 de marzo .

Este 2026, la prueba profesional contará con la participación de 1100 corredores que le aportarán la energía, fuerza y emoción a la competencia de velocidad en la urbanidad de Cipolletti.

La conferencia de presentación de dichos atletas y muchos más reconocidos por su gran trayectoria, será el viernes 6 de marzo a las 20 horas en las inmediaciones del Complejo Cultural Cipolletti ubicado en Fernández Oro N°57. Iván Gonzales de Colombia , Wendel Jerónimo Souza de Brasil y la marplatense Florencia Borelli , son algunos de los deportistas de primer nivel que visitarán la localidad para disputados los primeros puestos de una de las corridas más grandes de la Patagonia.

Entre ellos, Florencia Borelli, atleta marplatense especializada en maratones y pruebas de fondo. Fue ganadora de la medalla de oro en los 5000 metros del Campeonato Sudamericano 2019. Además, fue la primera mujer en ganar la medalla de plata en la maratón en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, en 2024 estableció los récords sudamericano y nacional en la maratón de Maratón de Sevilla y logró la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Peñaflor Neli, es una atleta con origen en Santiago del Estero, una de las figuras emergentes del atletismo argentino, ganadora del medio maratón de El Liberal en 2025. Campeona en el Maratón Batalla de Punta Quebracho en la distancia de 10 km con un tiempo de 33m59s en Santa Fe, 2025. También marcó un récord personal en la carrera Fiestas Mayas con un circuito de 33 minutos.

Lorena Cuello, oriunda de General Alvear, Mendoza. Fue ganadora de la medalla de bronce en los 15 k de la Unión Europea con 54m54s.

Susane de Araujo es una de las atletas internacionales que representarán a Brasil. Especialista en pruebas de fondo y maratones, fue campeona de la Maratón de Blumenau y fue parte de la selección brasileña en el Campeonato Sudamericano de Media Maratón.

La deportista Sandra Gómez, proveniente de Capital Federal se consolida como una de las corredoras más rápidas en pruebas urbanas de fondo en todo el territorio argentino. En 2025 se consagró en los 10 K de Palermo y en 2024 ganó la categoría femenina de 10 K Fila Race.

corrida-de-Cipolletti.jpg Esta nueva edición de la Corrida Ciudad de Cipolletti contará con la participación de atletas de primer nivel.

Otra corredora de primer nivel que participará en la Corrida es Lorena Cuello, oriunda de General Alvear, Mendoza. Se destaca en pruebas de fondo y pista, fue ganadora de la medalla de bronce en los 15 k de la Unión Europea con 54m54s y quedó en el quinto puesto de la Carrera Maya de 10 k con 36m09s.

Los deportistas de primer nivel que participarán en la Corrida

La categoría masculina contará con la participación de Joaquín Arbe, un chubutense especializado en pruebas de fondo y maratones. En el 2025 ganó la Maratón de los Dos Años, tras imponerse en dos competencias en apenas 14 horas corriendo la San Silvestre 8K en Buenos Aires y Banda Norte en Río Cuarto. Además, se consagró en la Media Maratón de Buenos Aires con los 21K en Palermo.

ECP CORRIDA CIPOLITO CAMISETA (277) Se presentó la mascota oficial de la carrera "Cipolito". Estefania Petrella

El deportista Eulalio Muñoz, fondista argentino, oriundo de la provincia de Chubut participará de la corrida. Fue competidor en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y participa de forma regular en competencias nacionales e internacionales de montaña y calle.

La corrida contará con la participación de Laureano Rosas, un atleta de combina ciclismo de ruta con participaciones destacadas en atletismo de fondo. En 2025 se destacó como el mejor argentino en la Media Maratón de Buenos Aires.

La Corrida Cipolletti La Corrida de Cipolletti es un evento para toda la familia. Anahí Cárdena

Las participaciones internacionales estarán de la mano de Iván Gonzales de Colombia, consolidado como uno de los mejores corredores de la historia reciente en el país caribeño. Ex récord nacional de maratón con 2h11m07s y la mejor marca colombiana en 10 K con 28m44s. Registró el segundo mejor tiempo histórico en media maratón con 1h1m38s en Lisboa 2025, a solo 9 segundos del récord nacional vigente.

Otra participación internacional será la de Wendel Jerónimo Souza, atleta brasileño especializado en pruebas de fondo y maratón. Ganador de medallista de bronce en pruebas de fondo y está entre los cinco mejores maratonistas de Brasil en 2025.