Vino desde Brasil a recorrer la Patagonia en moto, chocó con un guanaco y terminó en el hospital

El turista viajaba a Ushuaia. Cerca de Río Gallegos impactó con el animal y cayó, sufriendo lesiones. Advierten por la abundancia de ejemplares de fauna silvestre en la región.

Un turista brasileño que viajaba en moto rumbo a Ushuaia protagonizó un fuerte accidente este domingo por la mañana al chocar contra un guanaco en plena ruta de Santa Cruz.

El hecho se registró en el kilómetro 1505 de la Ruta Nacional N°3 , a aproximadamente 100 kilómetros de Río Gallegos , cuando el animal se cruzó de manera repentina frente al motociclista, provocando el impacto y la caída.

Según relató un testigo a La Opinión Austral, el hombre sufrió golpes de consideración , aunque se encontraba lúcido y consciente tras el choque. “En general está bien, tal vez se quebró alguna costilla”, indicó. El turista fue asistido por otros automovilistas durante cerca de dos horas , hasta la llegada del personal policial y una ambulancia que lo trasladó para su atención médica.

El testigo también advirtió que durante la mañana del domingo era “enorme la cantidad de guanacos a lo largo de toda la ruta”, una situación frecuente y que representa un alto riesgo para quienes circulan.

Las autoridades advierten sobre la peligrosidad de la Ruta 3 por la presencia de fauna silvestre, y la necesidad de extremar las precauciones, reducir la velocidad y mantener máxima atención, sobre todo en tramos abiertos y de escasa visibilidad.

El peligro de los animales sueltos

Los animales silvestres en libertad que acceden a los sectores de ruta son un peligro para el tránsito vehicular, sobre todo en horas de la noche. Han ocurrido accidentes terribles, con víctimas fatales. En la zona atlántica, por ejemplo, genera mucha preocupación los jabalíes que deambulan muchas veces en grandes manadas, lo que aumenta aún más la peligrosidad.

Sin ir más lejos el 1 de enero último dos mujeres -madre e hija- murieron tras impactar el auto en el que se movilizaban contra un árbol. El incidente se registró en la Ruta Provincial 1, que une Viedma con el balneario El Cóndor.

La hipótesis que trascendió indica que la mujer mayor que conducía el rodado había perdido el control del volante cuando se le cruzó un jabalí.