Violento ataque en una vivienda: amenazó de muerte a su pareja con un cuchillo y destrozó un patrullero

Un joven de 25 años fue detenido tras agredir y amenazar a su pareja con un arma blanca, causar daños en su vivienda y en un patrullero policial.

El hombre fue detenido tras el ataque por personal de la Comisaría 37. Foto: Archivo.

Una intervención policial de urgencia terminó con un joven de 25 años detenido en Chimpay , acusado de agredir y amenazar a su pareja en un grave hecho ocurrido el viernes por la noche en el barrio Unión.

El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría 37 , dependiente de la Policía de Río Negro, luego de un llamado desesperado al 101.

Minutos después de las 20 horas, la mujer logró comunicarse con el sistema de emergencias para alertar que estaba siendo agredida en su vivienda . Cuando los efectivos arribaron al domicilio, constataron daños visibles en una puerta y una ventana.

Según la denuncia, el hombre la atacó físicamente y la amenazó mientras exhibía un arma blanca. La situación generó un fuerte despliegue en el lugar.

Intentó escapar y terminó detenido

Al salir al exterior de la vivienda, los policías encontraron al sospechoso sobre una motocicleta, con aparentes intenciones de escapar. De acuerdo al parte oficial, "el sujeto comenzó a insultar al personal policial y, al advertirse que portaba un cuchillo en la cintura, fue reducido de inmediato, oponiendo resistencia activa al procedimiento", detallaron.

image

"Una vez reducido y esposado, el hombre continuó con una actitud violenta, mientras que la mujer intentó agredirlo, situación que fue controlada por el personal policial, logrando su traslado en el móvil policial", agregaron.

Daños también al móvil policial

Durante el traslado hacia la unidad policial, el detenido provocó la rotura de un vidrio del patrullero mediante golpes desde el interior del vehículo.

La fiscal de turno dispuso su detención e imputación por lesiones, amenazas y daños en el marco de violencia de género, a lo que se sumó el cargo de resistencia a la autoridad. También ordenó la intervención del Gabinete de Criminalística para realizar las pericias correspondientes.

El acusado permanece a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.