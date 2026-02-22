Impactante vuelco en la Ruta 22: volvían de Las Grutas al Alto Valle y terminaron hospitalizadas

Ocurrió este domingo por la tarde. Una mujer, que viajaba con dos adolescentes, perdió el control del auto tras intentar sobrepasar a un camión. Las tres fueron trasladadas al hospital de Villa Regina.

Un fuerte siniestro vial sacudió la tarde del domingo en el Alto Valle . Un auto que circulaba por la Ruta Nacional 22 protagonizó un despiste y vuelco a la altura del kilómetro 1076, en un tramo cercano a Choele Choel .

El hecho ocurrió alrededor de las 16:20 y generó un rápido despliegue de personal del Cuerpo de Seguridad Vial. Al llegar, los efectivos encontraron un Chevrolet Vectra volcado a la vera de la ruta.

El vehículo era conducido por una mujer de 33 años que viajaba junto a su hija de 12 y otra adolescente de 13 años . Las tres se dirigían de regreso hacia Cinco Saltos tras pasar unos días en Las Grutas.

De acuerdo a las primeras reconstrucciones, el accidente se produjo cuando la conductora intentó sobrepasar a un camión. En esa maniobra, el rodado habría mordido la banquina, lo que provocó la pérdida de control, el despiste y finalmente el vuelco.

image

Traslado urgente al hospital de Villa Regina

Las ocupantes fueron asistidas en el lugar por personal de Salud y luego trasladadas al hospital de Villa Regina para realizar estudios de mayor complejidad. Hasta el momento no se difundió un parte oficial sobre su estado de salud.

El episodio vuelve a poner el foco en los riesgos de sobrepaso en rutas nacionales, especialmente en sectores donde la banquina puede transformarse en una trampa mortal en cuestión de segundos.

Impactante choque y vuelco camino a Bariloche: uno de los conductores estaba alcoholizado

Un fuerte choque sobre la Ruta 23 generó preocupación en la mañana de este domingo en la Región Sur rionegrina. Dos vehículos colisionaron a unos 15 kilómetros de Dina Huapi y uno de ellos terminó volcado sobre la calzada, lo que obligó a interrumpir el tránsito y desplegar un importante operativo.

El siniestro ocurrió alrededor de las 7:30 y fue informado por la Unidad 75 de Pilcaniyeu al Destacamento Especial de Seguridad Vial. Al llegar al lugar, los efectivos se encontraron con dos rodados sobre la cinta asfáltica, uno de ellos recostado sobre su lateral izquierdo.

Los vehículos involucrados fueron: un Volkswagen Gol blanco, conducido por una mujer que viajaba acompañada por otras mujeres con destino a Viedma. Y una Nissan Frontier gris, manejada por un hombre que se dirigía desde Pilcaniyeu hacia Bariloche.

Al realizar los controles de rigor, se determinó que el conductor de la camioneta presentaba 0,77 gramos de alcohol en sangre. Ante esta situación, se procedió a la retención de la licencia de conducir y del vehículo por alcoholemia positiva.