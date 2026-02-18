Tragedia en Ruta 22: un choque entre una moto y una camioneta dejó una víctima fatal

Un choque fatal ocurrió este miércoles entre dos vehículos sobre Ruta 22, a la altura de Allen. El tránsito se encuentra con demoras y desvíos.

El hecho se registró a 3 kilómetros del cuerpo de Seguridad Vial de Allen sobre ruta 22.

Un grave siniestro vial se registró esta mañana sobre la Ruta Nacional 22 , a la altura de la localidad de Allen , y dejó como saldo una víctima fatal según las primera información a la que accedió LM Cipolletti . El hecho ocurrió a unos tres kilómetros del puesto de Seguridad Vial, en jurisdicción del Cuerpo de Seguridad Vial de esa localidad.

Fuentes policiales confirmaron que el accidente involucró a una camioneta Toyota Hilux y una motocicleta Gilera 150 de color roja. De acuerdo a las primeras precisiones, la camioneta circulaba en sentido Oeste-Este y era conducida por un hombre de 72 años, domiciliado en la localidad de Cervantes.

Por motivos que aún se encuentran bajo investigación, el vehículo mayor impactó contra la motocicleta cuando esta intentaba cruzar la ruta en sentido Sur-Norte . El impacto fue de tal magnitud que el conductor del rodado menor falleció en el lugar.

Hasta el momento, la víctima fatal no fue identificada oficialmente. En el sitio trabajó personal policial y de seguridad vial, junto con equipos del sistema de salud, que constataron el deceso del motociclista en el lugar del hecho.

Operativo y tránsito demorado

Tras el siniestro, se desplegó un importante operativo en la zona para resguardar el lugar y permitir el trabajo de los peritos. Se dio intervención al personal de gabinete de criminalística, que avanzará con las diligencias correspondientes para determinar la mecánica del choque.

El tránsito sobre ese tramo de la Ruta 22 se vio afectado, con demoras y desvíos preventivos a la altura de La Titina, mientras se realizan las tareas de rigor.

Ruta 22, escenario repetido de tragedias

El hecho vuelve a poner en foco la peligrosidad de la Ruta Nacional 22, una traza clave para la región pero que acumula numerosos siniestros, muchos de ellos con consecuencias fatales.

Sin ir más lejos, el viernes 13 de febrero se registró otra tragedia en el tramo que conecta General Enrique Godoy con Ingeniero Huergo. En esa oportunidad, un joven motociclista murió tras ser arrollado por un camión en la colectora norte, en el sector conocido como Tres Puentes.

Según la reconstrucción preliminar, el siniestro ocurrió cerca de las 19, cuando un camión Iveco que circulaba en sentido Este-Oeste intentó realizar un giro cerrado para ingresar a un camino rural que conduce a una planta de empaque. En esa maniobra, el conductor no habría advertido la presencia de la motocicleta, y el impacto fue inevitable. La víctima tampoco fue identificada oficialmente en el lugar, y la Fiscalía intervino para determinar responsabilidades.

accidente cervantes ruta 22 (1) Los siniestros viales en ruta 22 siguen siendo recurrentes en Río Negro. Archivo

A este hecho se suma otro ocurrido el 31 de enero, también sobre Ruta 22, que involucró a un automóvil y una motocicleta. En ese caso, un Peugeot 2008 que circulaba en sentido Este-Oeste impactó contra una moto 110 cc en la que viajaban dos jóvenes.

Como consecuencia del choque, el conductor de la moto, un joven de 21 años oriundo de Mainqué, y su acompañante, de 19 años con domicilio en Cervantes, sufrieron múltiples contusiones y politraumatismos, debiendo recibir asistencia médica.

Mientras avanzan las investigaciones por el hecho ocurrido en Allen, crece la preocupación por la falta de infraestructura adecuada en algunos sectores y la necesidad de reforzar controles, señalización y medidas preventivas para evitar nuevas tragedias en uno de las rutas más transitadas del Alto Valle.